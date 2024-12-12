Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...
2015 yılında, Melbourne yakınlarındaki Maryborough Bölgesel Parkı'nda metal dedektörüyle araştırma yaparken David Hole adlı bir amatör madenci, sıra dışı bir keşif yaptı. Hole, ağır, kırmızımsı ve sarı kille kaplı bir taşta altın bir külçe olduğunu düşündü. Bununla birlikte, gerçekten çok daha değerli bir hazine bulmuştu! Peki bu hazine neydi? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:31