Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Hole, taşı açmak için taş testeresi, taşlama aleti, matkap ve hatta asit kullandı. Bununla birlikte, tüm girişimleri başarısız oldu. Taş, çekiçle kırılmaya çalışıldığında bile dayanıklıydı. Bunun nedeni, altın değil, çok nadir bir göktaşı olmasıydı.

