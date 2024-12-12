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Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

2015 yılında, Melbourne yakınlarındaki Maryborough Bölgesel Parkı'nda metal dedektörüyle araştırma yaparken David Hole adlı bir amatör madenci, sıra dışı bir keşif yaptı. Hole, ağır, kırmızımsı ve sarı kille kaplı bir taşta altın bir külçe olduğunu düşündü. Bununla birlikte, gerçekten çok daha değerli bir hazine bulmuştu! Peki bu hazine neydi? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 08:31
Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Hole, taşı açmak için taş testeresi, taşlama aleti, matkap ve hatta asit kullandı. Bununla birlikte, tüm girişimleri başarısız oldu. Taş, çekiçle kırılmaya çalışıldığında bile dayanıklıydı. Bunun nedeni, altın değil, çok nadir bir göktaşı olmasıydı.

Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Hole, taşı açamasa da Melbourne Müzesi'nin incelemesi için incelemeye götürdü. Müzede görevli jeolog Dermot Henry, "Atmosferden geçerken dış yüzeyi eriyerek şekillenir ve bu şekilde oyuklu bir görünüm kazanır" dedi.

Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Henry, 37 yıl boyunca incelediği binlerce taş arasında sadece iki tanesi gerçek göktaşı olduğunu keşfetti. Bu taş da Maryborough yakınlarında bulundu. Bilim adamları, yüksek oranda demir içeren yaklaşık 17 kg ağırlığındaki bu taşın "Maryborough Göktaşı" olarak adlandırdı.

Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Elmas bir testere kullanarak taşın küçük bir dilimini kestikten sonra araştırmacılar, taşın H5 tipi normal kondrit olarak sınıflandırıldığını ve içerisinde kondrül olarak bilinen metalik minerallerin kristalleşmiş damlacıklarını buldu.

Altın sandığı şey nadir bulunan bir hazine çıktı! Tüm dünyada sadece 17 tane bulunuyor...

Henry, gö taşlarının bilimsel açıdan altından daha değerli olduğunu vurgulayarak, "Bunlar Güneş Sistemimizin yaşı, oluşumu ve kimyası hakkında ipuçları verir" dedi. Bazılarında, Güneş Sistemi'nden bile daha yaşlı yıldız tozları bulunduğunu belirtti.

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