Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

"ONS ALTIN 2914 DOLAR SEVİYESİNDE SAKİN SEYREDİYOR"

İslam Memiş, ons altının haftaya 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade ederek, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden çok fazla uzaklaşmak istemediğini görüyoruz. 2 bin 9 dolar seviyesinden de kopmak istemeyen bir ons altın var" dedi.