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Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşandı. Uzun bir süre rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Öyle ki özellikle gram altındaki düşüşler 100 liranın üzerine çıkmıştı. Son günlerde altın fiyatlarında ise bir toparlanma söz konusu. Fakat uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında düşüşün derinleşebileceğine dikkat çeken uzmanlar altın fiyatları için yeni rekor tahmini de yaptı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:48 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 18:48
Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama geldi. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik riskler altında dalgalı seyire neden oluyor. Altın fiyatları, son dönemde yaşanan ekonomik gelişmelere bağlı olarak sürekli değişiyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İslam Memiş, ons altında düşüş beklentisinin sürdüğünü belirterek yatırımcılara önemli uyarılarda bulundu.

Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

"ONS ALTIN 2914 DOLAR SEVİYESİNDE SAKİN SEYREDİYOR"

İslam Memiş, ons altının haftaya 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade ederek, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2 bin 900 dolar seviyesinden çok fazla uzaklaşmak istemediğini görüyoruz. 2 bin 9 dolar seviyesinden de kopmak istemeyen bir ons altın var" dedi.

Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

İslam Memiş altın yorumunda, ons altının haftaya 2 bin 914 dolar seviyesinde yatay bir seyirle başladığını ifade ederek, "Ons altında şu an için sakin bir süreç var. 2bin 900 dolar seviyesinden çok fazla uzaklaşmak istemediğini görüyoruz. 2 bin 9 dolar seviyesinden de kopmak istemeyen bir ons altın var" ifadelerini kullandı.

Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

"KADEMELİ DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ SÜRÜYOR"

Altın yatırımcılarına alım için acele edilmemesi uyarısında bulunan Memiş, ons altın için kademeli düşüş beklentisini yineledi: "Ons altında 2 bin 880, 2 bin 860 ve 2 bin 830 dolar seviyelerine doğru kademeli düşüş beklentimiz devam ediyor.

Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi

2 bin 800 dolar seviyesinin altına sarkmadığı sürece dolar pozisyonumuzu koruyacağız. Bu nedenle şu anda ons altında alım düşünmüyoruz."