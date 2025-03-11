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Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi
Altında piyasa karıştı! Gramda fiyatlar birden yükseldi! 4 bin 500 TL için tarih verildi
Altın fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken gelişmeler peş peşe yaşandı. Uzun bir süre rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında dalgalı seyir sürüyor. ABD Başkanı Trump'ın açıklamaları ve jeopolitik gerginlikler altın fiyatlarında düşüşe sebep oldu. Öyle ki özellikle gram altındaki düşüşler 100 liranın üzerine çıkmıştı. Son günlerde altın fiyatlarında ise bir toparlanma söz konusu. Fakat uzmanlardan yatırımcılara dikkat çeken uyarı geldi. Önümüzdeki günlerde altın fiyatlarında düşüşün derinleşebileceğine dikkat çeken uzmanlar altın fiyatları için yeni rekor tahmini de yaptı. Peki altın fiyatlarında son durum ne? Bu fiyattan altın alınır mı? Gram altın ne zaman 4 bin 500 lira olacak? İşte altın fiyatlarıyla ilgili son dakika tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 11.03.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 18:48