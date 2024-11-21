Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Yaşın ilerlemesi ile beraber ciltteki kolajen azalır ve deri elastikiyetini kaybeder. Bu durum sonucunda ise sarkma meydana gelebilir. Yalnızca yaşın ilerlemesi ile değil aynı zamanda hızlı kilo verme gibi durumlar sonucunda da meydana gelen sarkmaların çözümü imkansız gibi görünse de kişisel antrenör ve beslenme koçu Jenna Collins, basit bir egzersiz ile kol sarkmasının önüne nasıl geçebileceğinizi anlattı.