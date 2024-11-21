Trend Galeri Trend Yaşam Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Yaşın ilerlemesi ile beraber ciltteki kolajen azalır ve deri elastikiyetini kaybeder. Bu durum sonucunda ise sarkma meydana gelebilir. Yalnızca yaşın ilerlemesi ile değil aynı zamanda hızlı kilo verme gibi durumlar sonucunda da meydana gelen sarkmaların çözümü imkansız gibi görünse de kişisel antrenör ve beslenme koçu Jenna Collins, basit bir egzersiz ile kol sarkmasının önüne nasıl geçebileceğinizi anlattı.

Giriş Tarihi: 21.11.2024 12:14 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 12:14
Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Birçok kişi sıkılaşma problemi ile karşı karşıya olabilir. Bu problemin önüne geçmek için beslenme düzeniniz de yapacağınız basit bir değişiklik ve günlük hayatınıza katacağınız egzersiz ile daha sıkı kollar elde edebilirsiniz. Peki, nasıl? İşte detaylar…

Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

KOL SARKMASININ BİRKAÇ NEDENİ OLUR

Sarkık kollar ile ilgili bilgi veren Jenna Collins, bu durumunun fazla kilonu birden verilmesi ve yaşlanma olabileceğini söyledi.

Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Ayrıca, fazla kilolu olmasanız bile genellikle kas tonunun eksikliğinden dolayı da sarkık kollara sahip olma ihtimali olduğunu ifade etti.

Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

Yaşın ilerlemesi ile kolajen kaybından meydana gelen kol sarkmalarını önlemek için erken yaşlardan itibaren egzersiz yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Ameliyatsız, estetiksiz bir şekilde sarkık kollara veda edin! 60 saniyede sıkılaştıran doğal yöntem…

BESLENME DÜZENİ OLDUKÇA ÖNEMLİ

Kas yapmak ve kas sağlığını korumak için egzersizin yanı sıra sağlıklı beslenmenin de önemli olduğunu vurgulayan Jenna Collins, alttaki sıkı kasların ortaya çıkması için beslenme düzenine dikkat etmek gerektiğini dile getirdi.

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