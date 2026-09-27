Amerikan çağı bitiyor! Dünyanın yeni güç haritası!

DENGELERİ DEĞİŞTİREN TEKNOLOJİK DEVRİM YAPAY ZEKA

Yapay zekâ artık yalnızca bir teknoloji devrimi değil. Ekonomik, askeri ve siyasi dengeleri değiştiriyor. Küresel güç dağılımını yeniden şekillendiriyor.

Kimisi geleceğin 'sratejik bir unsuru' diyor kimisi 'fişi çekeriz biter' diyor. Ama hangi bir fişi çekeceğini kimse söylemiyor. Bu alanın en güçlüleri ABD ve Çin ise yapay zekâ kaynaklı güvenlik riskleri için diyalog arayışında. İki ülke yapay zekâ konularında iletişim kurmak üzere "ABD-Çin Yapay Zekâ Diyaloğu" adı verilen bir mekanizma oluşturulmasını ele aldı. ABD ve Çin liderleri Washington'daki zirveye hazırlanırken, yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimaline karşı Küba Füze Krizi dönemini andıran bir "kırmızı telefon" hattı kurulması gündeme geldi.

Bu girişim, yapay zekanın beklenmedik bir felakete yol açması durumunda iki süper gücün birbiriyle anında temas kurabilmesini hedefliyor. Bunlar yapılırken bazı haberler ise büyük korku yaratıyor.

ABD ordusunun şubat ayında İran'ın Minab bölgesinde bir ilkokulu vurduğu ve 168 çocuğun öldüğü saldırının arkasında yapay zekanın olduğu tartışması sürüyor. Geçtiğimiz günlerde ise yapay zekâ Ortadoğu'da seyreden bir Çin gemisinin yükünü 'nükleer silah bileşenleri' olarak analiz ediyor. Operasyon hazırlıkları yapılıyor. Ama son anda yapay zekanın yükü yanlış teşhis ettiği belirleniyor. Operasyon son anda iptal ediliyor ve kritik bir krizden dönülüyor. Yapay zekanın kontrolden çıkacağı tartışmaları ise dünya gündemden düşmüyor.

AVRUPA SAVAŞ İLE DAĞILMANIN KISKACINDA

Avrupa, ekonomik, siyasi, toplumsal ve güvenlik açısından çok kritik bir döneden geçiyor. Ukrayna'daki savaşın sponsorluğunu yapan Batılı ülkeler, ABD ve Rusya kıskacı arasında sıkışmış durumda. ABD Başkan Donald Trump'ın tehditleri nedeniyle Pentagon'un güvenlik garantisine duyulan güven azalıyor. Rusya'nın artan hibrit tehditleri, siber saldırıları ve sınır bölgelerindeki askeri hareketliliği nedeniyle kıtada alarm zilleri çalıyor.

İstihbarat yetkilileri Rusya'nın "aylar içinde" NATO'yu sınayabileceği uyarısında bulunuyor. Kıta ülkeleri hızla silahlanmaya çalışıyor. Yeni bir ortak güvenlik mekanizması planlanıyor. "Avrupa Güvenlik Konseyi" fikri tartışılıyor. İran savaşı ve Ukrayna'daki çatışmalar nedeniyle yaşanan enerji krizi de derinleşiyor. Öte yandan Avrupa'nın siyasi havası da faklı bir manzaraya evriliyor. Bir zamanlar marjinal sayılan aşırı sağ, bugün pek çok ülkede ya doğrudan iktidarda ya da iktidarın bir adım gerisinde. Göç , güvenlik ve kimlik tartışmalarının gölgesinde yükselen bu dalga, demokrasinin en temel değerlerini tehdit ediyor.