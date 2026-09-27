Amerikan çağı bitiyor! Dünyanın yeni güç haritası!

Dr. Durdu Mehmet ÖZDEMİR / Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
TÜRKİYE'NİN ETKİ ALANI GENİŞLİYOR
İkinci Dünya savaşı sonrasında kurulan düzenin ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğine ilişkin güçlü işaretlerle karşı karşıyayız. Özellikle, ABD'nin küresel ekonomi içindeki göreli üstünlüğü Çin gibi başka merkezlerin yükselişiyle birlikte daralmaya başladı. Öte yandan, ABD'nin doğrudan askeri müdahalelerde bulunduğu Vietnam, Irak, Afganistan ve son olarak İran savaşı örnekleri ABD'nin askeri kapasitesine rağmen istediği siyasi sonuçlara ulaşamadığını gösteren ve ABD'nin küresel imajını zedeleyen önemli örnekler oldu.
ABD'nin müttefiklerine verdiği güven de sorgulanıyor. Rusya'nın Ukrayna işgali karşısında ABD'nin verdiği destekler, Ukrayna'nın işgal edilmesine engel olamadı. Avrupa, güvenliğini sağlama noktasında yeni arayışlara ve kendi askeri kapasitelerini artırma politikalara yöneldi. Körfez ülkelerinin İran saldırıları karşısında korunamaması da bu ülkeleri yeni bölgesel güvenlik arayışlarına itecektir. Çin'in yükselişi, Asya-Pasifik'in ekonomik ağırlığının artması, Avrupa'nın savunma kapasitesini güçlendirme arayışları, Rusya'nın batı merkezli düzene meydan okuması, başta BM olmak üzere küresel kurumların reform ihtiyacı ve bölgesel aktörlerin daha bağımsız politikalara yönelmeye başlaması uluslararası sistemin yeni bir denge arayışında olduğunu göstermekte diyebiliriz. Yani uluslararası sistem, tek kutuplu sistemden çok kutuplu bir sisteme doğru dönüşümüne başlamış görünüyor.
Bu süreçte teknoloji, yapay zeka, enerji güvenliği, savunma sanayi, finansal kapasite, kritik madenler, üretim altyapısı, deniz yolları ve ittifaklar, yeni uluslararası sistemi belirleyen temel unsurlar olacak. Yani güç artık sadece ekonomik ve askeri kapasite ile ölçülmeyecektir. Türkiye, yeni dünya düzeni arayışlarının ortaya çıkmaya başladığı bu dönemde savunma sanayisine ve askeri kapasitesine yaptığı yatırımlarla, farklı bölgesel aktörlerle ilişkilerini çeşitlendirmesiyle, proaktif, barış odaklı ve insani dış politikalarıyla, stratejik özerklik kapasitesini ve bölgesel/küresel etkisini artırmaya yönelik politikalar yürütmektedir.