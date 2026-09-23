Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Öğrenci affı için genel başvuru süresi ise 9 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. 3 Ekim-9 Aralık arasında başvuru yapan adayların kayıtları 2026-2027 bahar dönemi için daha sonra açıklanacak takvime göre gerçekleştirilecek.