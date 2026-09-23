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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci affından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Eğitime yeniden dönmeyi planlayan adaylar, kayıt tarihlerini ve izlenecek adımları yakından takip ediyor. Peki, AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte, sürece ilişkin detaylar…
Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:15
Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 15:24