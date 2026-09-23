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Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Anadolu Üniversitesi'nde öğrenci affından yararlanmak isteyenler için başvuru süreci devam ediyor. Eğitime yeniden dönmeyi planlayan adaylar, kayıt tarihlerini ve izlenecek adımları yakından takip ediyor. Peki, AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır? İşte, sürece ilişkin detaylar…

Giriş Tarihi: 23.09.2026 15:15 Güncelleme Tarihi: 23.09.2026 15:24
Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
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9 Ağustos'ta yayımlanan 7592 sayılı Kanun ile yükseköğretimde kaydını yenileyemeyen ya da öğrencilik hakkını kaybedenler için yeniden dönüş yolu açıldı. Anadolu Üniversitesi de düzenleme kapsamında AÖF öğrencileri için başvuru takvimini duyurdu. Af hakkından yararlanmak isteyenlerin işlemlerini belirlenen tarihler içinde tamamlaması gerekiyor.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

AÖF öğrenci affından yararlanarak 2026-2027 güz döneminde eğitime dönmek isteyenlerin başvurularını 2 Ekim 2026 Cuma günü saat 17.00'ye kadar tamamlaması gerekiyor. İşlemini yapan adayların kayıtları 8-16 Ekim tarihleri arasında alınacak.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Öğrenci affı için genel başvuru süresi ise 9 Aralık 2026 saat 17.00'ye kadar devam edecek. 3 Ekim-9 Aralık arasında başvuru yapan adayların kayıtları 2026-2027 bahar dönemi için daha sonra açıklanacak takvime göre gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

AÖF ÖĞRENCİ AFFI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Başvuru işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin çevrim içi kayıt sistemi üzerinden e-Devlet şifresiyle gerçekleştiriliyor. Af başvurusu onaylandıktan sonra kayıt işleminin de yine çevrim içi olarak tamamlanması gerekiyor.

BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Affı Başvuruları 2026 | AÖF öğrenci affı başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Af başvurusu kabul edilen adayların kayıt işlemlerini aoskayit.anadolu.edu.tr adresi üzerinden tamamlaması gerekiyor. Kayıt sırasında ilgili döneme ait öğretim materyali ücretinin de ödenmesi gerektiği belirtildi. Tüm adımlar tamamlanıp ödeme yapıldığında kayıt işlemi tamamlanmış olacak.

AF KAYIT KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!