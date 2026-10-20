Anadolu’nun 3 bin 500 yıllık gizemi yeniden gün yüzüne çıkacak! 22 yıl sonra kazılar tekrar başlıyor

Yine burada çıkarılan bir önemli eser daha var, oda ikiz boğa Rhyton heykeli. Bu eserimiz de şu anda Sivas Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu ikiz boğa heykelinden bir tane daha var, o da Hattuşa'dan çıkarılmış ve şu anda Ankara'da Anadolu Medeniyetler Müzesi'nde sergileniyor. Bu Hititleri sembolize eden çok önemli bir eser, bu eser de Sarissa Antik Kentinde bulunmuş" diye konuştu.

