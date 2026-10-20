Anadolu’nun 3 bin 500 yıllık gizemi yeniden gün yüzüne çıkacak! 22 yıl sonra kazılar tekrar başlıyor

Anadolu'nun binlerce yıllık tarihine ışık tutan Hitit kentlerinden Sarissa'da yeni bir keşif dönemi başlıyor. Sivas'ın Altınyayla ilçesinde yer alan ve yaklaşık 3 bin 500 yıl önce önemli bir dini merkez olarak kullanılan antik kentte, 2005 yılında sona eren kazı çalışmalarının 2027'de yeniden başlatılması planlanıyor. Daha önce ortaya çıkarılan tabletler, saray kalıntıları ve dönemin su sistemine ilişkin bulguların ardından gözler, toprak altında gün yüzüne çıkmayı bekleyen yeni eserlere çevrildi.