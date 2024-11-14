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Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

Konya'daki özel bir anaokuluna giden 3 yaşındaki B.A.C., yatakhanede uyuduğu esnada 4 yaşındaki çocuğun saldırısına uğradı. Vücudunu çeşitli yerlerinden ısırılıp, yaralanan B.A.C'nin ailesi durumu öğrendikten sonra şikayetçi oldu. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından saldırgan çocuğun annesi ile okul müdürü ve 2 öğretmen hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İddianamede, şüphelilerin B.A.C'nin uğradığı akran zorbalığında kusurlu olduğuna dikkat çekildi.

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Giriş Tarihi: 14.11.2024 08:27 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 08:27
Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

Olay, geçtiğimiz 24 Nisan günü merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesinde bulunan bir özel kreşte meydana geldi. Fatih ve Elife C. çifti, saldırıdan iki ay kadar önce çocuklarını özel kreşe yazdırdı.

Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

Olay günü kreşin yatakhanesinde uyuyan çocuklardan 4 yaşındaki M.U.S., yerinden kalkıp, B.A.C'nin yatağına gitti. M.U.S., B.A.C'nin yatağına çıkıp çocuğu ısırmaya başladı.

Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

Çocuğun çığlıkları üzerine yatakhaneye gelen öğretmenler, M.U.S'yi güçlükle ayırabildi. Vücudunda yaralar oluşan B.A.C., hastaneye getirilerek tedavi altına alındı. Saldırı anı ise kreşin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

SALDIRGAN ÇOCUĞUN ANNESİ VE 3 KREŞ PERSONELİ KUSURLU BULUNDU

B.A.C'nin ailesi konuyla ilgili suç duyurusunda bulundu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde saldırgan çocuk M.U.S'nin annesi Gizem Nur S. (30), okul idarecisi Sadettin K. (31) ile öğretmenler Enise Ü. (23) ve Güner E. (35) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Anaokulunda akran zorbalığı: Kan donduran olay kamerada

İddianamede yer alan bilirkişi raporunda şüphelilerin B.A.C'nin uğradığı akran zorbalığında kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Şüpheliler Asliye Ceza Mahkemesince hakim karşısına çıkacak.

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