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Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarının ardından Ankara'da lise tercihi yapacak öğrenciler, 2026 Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini araştırmaya başladı. Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait taban puanlar, tercih sürecinde adayların en önemli başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 15:16