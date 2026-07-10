Trend Galeri Trend Yaşam Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarının ardından Ankara'da lise tercihi yapacak öğrenciler, 2026 Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini araştırmaya başladı. Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait taban puanlar, tercih sürecinde adayların en önemli başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 10.07.2026 15:16
Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

Lise tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar, tercihlerini bir önceki yılın taban puanları ve yüzdelik dilimlerini referans alarak yapacak. Ankara lise taban puanları ve başarı sıralamaları, tercih sürecinde öğrencilere önemli bir rehber olacak.

Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

LGS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığınca, "2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu" yayımlandı. Buna göre Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13-27 Temmuz tarihleri arasında yapılacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.

2026 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak.

İşte, 2025 yılına ait Ankara LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri;

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Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

ANKARA FEN LİSESİ TABAN PUANLARI

Tablodaki puanlar ve yüzdelik dilimler 2025 yılına aittir. 2026 LGS taban puanları MEB tarafından açıklanacaktır.

Okul Adı İlçe Eğitim Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Ankara Fen Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 494,509 %0,08
Prof. Dr. Aziz Sancar Fen Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 493,803 %0,29
Ankara Pursaklar Fen Lisesi Pursaklar 4 yıl İngilizce 489,018 %0,33
Ankara Erman Ilıcak Fen Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 481,892 %1,13
Cumhuriyet Fen Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 477,332 %1,09
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 476,402 %1,31
Yenimahalle Fen Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 474,694 %1,52
Özkent Akbilek Fen Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 470,750 %1,90
Mamak Fen Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 445,094 %4,96
Altındağ Yıldırım Beyazıt Fen Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 435,605 %6,18
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi Kahramankazan 4 yıl İngilizce 430,663 %7,61
Polatlı TOBB Fen Lisesi Polatlı 4 yıl İngilizce 417,224 %8,77
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi Çubuk 4 yıl İngilizce 416,982 %8,95
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Elmadağ 4 yıl İngilizce 400,844 %11,37
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi Beypazarı 4 yıl İngilizce 394,910 %11,50
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi Şereflikoçhisar 4 yıl İngilizce 367,219 %15,15
Mehmet Doğan Fen Lisesi Kalecik 4 yıl İngilizce 355,577 %18,48
Bilal Güngör Fen Lisesi Nallıhan 4 yıl İngilizce 334,028 %18,97
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi Güdül 4 yıl İngilizce 326,803 %23,14
Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

ANKARA ANADOLU LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı İlçe Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Atatürk Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 481,731 %0,91
Ankara Atatürk Lisesi Çankaya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 462,680 %2,46
Gazi Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 462,452 %2,72
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 461,488 %3,03
Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 457,812 %3,49
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 456,255 %3,30
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 454,337 %4,04
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 451,997 %4,20
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl Almanca 450,779 %4,29
Vecihi Hürkuş Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 449,255 %4,29
Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 443,285 %5,31
Betül Can Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 436,562 %6,17
Mustafa Azmi Doğan Anadolu Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 436,025 %6,47
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 435,335 %6,15
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 433,500 %6,88
Ümitköy Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 432,214 %7,23
Ayrancı Anadolu Lisesi Çankaya 4 yıl Çince 432,015 %7,16
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 430,969 %7,04
Ankara Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 429,331 %7,14
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 429,002 %7,23
Fatih Anadolu Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 423,575 %8,47
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 420,045 %8,92
Gölbaşı Anadolu Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 418,192 %8,85
Pursaklar Ayyıldız Anadolu Lisesi Pursaklar 4 yıl İngilizce 416,247 %8,74
Gazi Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 416,166 %9,65
Aktepe Şehit Köksal Kaşaltı Anadolu Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 411,306 %10,25
Çağıbey Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 405,837 %11,45
Piri Reis Anadolu Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 402,246 %13,11
Başkent Anadolu Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 395,960 %13,32
Sezai Karakoç Anadolu Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 381,898 %15,97
Polatlı Anadolu Lisesi Polatlı 4 yıl İngilizce 365,508 %16,97
Çubuk Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Çubuk 4 yıl İngilizce 344,265 %19,90
Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi Akyurt 4 yıl İngilizce 342,492 %23,21
Gazi Şahin Anadolu Lisesi Elmadağ 4 yıl İngilizce 324,603 %25,60
Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

ANKARA MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSELERİ TABAN PUANLARI

Okul Adı Öğr. Süresi Eğitim Dili Alan 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Havacılık ve Uzay Teknolojisi 480,242 0,96
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 470,563 1,73
YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 465,942 2,38
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 443,263 5,35
ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Hazırlık + 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 429,963 6,86
KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 415,020 10,78
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 402,705 11,62
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 395,383 11,95
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Uçak Bakım 394,941 13,97
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 388,465 14,11
YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 384,089 15,37
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 376,676 14,38
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 369,238 16,64
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 361,639 19,85
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 361,137 19,45
SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 351,533 20,4
YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 351,235 21,35
ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 345,648 18,3
KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 342,183 20,99
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı) 313,698 28,63
YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 309,360 26,15
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 307,606 33,42
YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 304,129 31,88
KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 303,442 31,89
YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 303,113 26,54
POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 300,469 31,29
MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Sağlık Hizmetleri 296,934 27,77
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 294,926 -
SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Motorlu Araçlar Teknolojisi 287,492 35,98
ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 286,432 37,95
ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 286,425 37,17
SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Adalet 285,992 40,41
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 280,412 43,19
KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Bilişim Teknolojileri 279,995 35,18
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tarım 268,695 80,8
PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Ulaştırma Hizmetleri 268,138 39,18
NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi 258,839 -
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 258,098 48,47
MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 256,128 43,71
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Grafik ve Fotoğraf 252,860 47,09
SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 242,500 55,52
YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Kimya Teknolojisi 241,830 51,76
KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 239,608 52,5
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 237,898 50,99
GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 236,211 49,65
ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Adalet 230,716 44,58
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 230,228 54,43
KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman 222,812 62,4
ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Makine ve Tasarım Teknolojisi 222,413 68,97
ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 220,446 60,32
MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri 215,851 61,64
MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 215,584 54,85
YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 214,773 83,01
ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Harita-Tapu-Kadastro 211,958 40,94
BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı) 211,233 61,23
ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 210,197 69,76
ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gıda Teknolojisi 205,526 98,26
GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 202,498 69,32
MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 202,083 76,56
ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Laboratuvar Hizmetleri 201,129 60,31
GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 199,081 70,07
SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı) 198,403 68,05
MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 195,734 86,82
KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı) 194,512 57,35
PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Çocuk Gelişimi ve Eğitimi 190,692 60,62
YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 190,488 99,71
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Harita-Tapu-Kadastro 182,652 71,61
NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Elektrik-Elektronik Teknolojisi 171,536 89,09
ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon 171,148 63,63
GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Tarım 169,478 93,16
YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Gazetecilik 166,079 97,62
KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Biyomedikal Cihaz Teknolojileri 163,512 97,37
YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı) 161,042 75,79
NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Laboratuvar Hizmetleri 159,429 97,61
ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 151,365 99,63
YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce İnşaat Teknolojisi 150,578 91,23
YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 4 yıl İngilizce Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı) 143,256 -

Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

ANKARA ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ TABAN PUANLARI

Okul Adı İlçe Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 445,014 %4,77
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 441,297 %5,22
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 423,177 %8,70
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 414,599 %9,94
Şehit Cengiz Polat Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl Almanca 406,536 %12,35
Erkan-Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 403,194 %11,26
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle Hazırlık + 4 yıl İngilizce 380,030 %14,46
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 379,915 %16,10
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 372,033 %18,68
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 355,748 %19,79
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 354,422 %21,19
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 353,725 %22,58
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Çubuk 4 yıl İngilizce 352,504 %17,71
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 352,094 %19,94
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 350,075 %15,99
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi Pursaklar 4 yıl İngilizce 345,093 %21,45
Mustafa Asım Köksal Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 337,424 %26,00
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 326,299 %28,01
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 314,434 %33,87
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 312,797 %24,03
Mahir İz Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 301,137 %37,92
Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 298,274 %26,89
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi Sincan 4 yıl İngilizce 297,289 %31,58
Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 296,630 %34,89
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi Beypazarı 4 yıl İngilizce 285,364 %63,67
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 283,844 %23,34
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı Hazırlık + 4 yıl İngilizce 280,400
Demetevler Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Yenimahalle 4 yıl İngilizce 272,125 %34,99
Keçiören Şehit Mustafa Avcu Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 268,462 %34,52
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi Polatlı 4 yıl İngilizce 266,828 %47,08
Eryaman Şehit Okan Koç Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 266,158 %90,34
Bizim Anadolu Vakfı Gürcan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam 4 yıl İngilizce 215,318 %32,01
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 213,669 %79,68
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Gölbaşı 4 yıl İngilizce 213,417 %44,66
Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi Çankaya 4 yıl İngilizce 210,380 %93,29
Şehit Zekeriya Yurdakul Anadolu İmam Hatip Lisesi Kızılcahamam 4 yıl İngilizce 207,478 %44,59
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt Hazırlık + 4 yıl Arapça 200,329 %46,57
Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan 4 yıl İngilizce 180,706 %68,36
Şereflikoçhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi Şereflikoçhisar 4 yıl İngilizce 175,572 %46,49
Kahramankazan Fuat Erkmen Anadolu İmam Hatip Lisesi Kahramankazan 4 yıl İngilizce 172,670 %97,68
Osman Yüksel Serdengeçti Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 171,931 %93,61
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi Elmadağ 4 yıl İngilizce 171,930 %89,21
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi Etimesgut 4 yıl İngilizce 170,746 %74,79
Yıldırım Beyazıt Anadolu İmam Hatip Lisesi Altındağ 4 yıl İngilizce 167,430 %91,96
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt 4 yıl Arapça 166,216 %91,65
Abdülhamid Han Anadolu İmam Hatip Lisesi Ayaş 4 yıl İngilizce 165,860 %80,02
Bağlum Şehit Yakup Çapat Anadolu İmam Hatip Lisesi Keçiören 4 yıl İngilizce 159,691 %67,31
Şehit Nuri Pamir Anadolu İmam Hatip Lisesi Mamak 4 yıl İngilizce 153,044 %87,49
Haymana Anadolu İmam Hatip Lisesi Haymana 4 yıl İngilizce 150,522 %96,21
Akyurt Şükrü Acar Anadolu İmam Hatip Lisesi Akyurt 4 yıl İngilizce 147,255 %56,28
Şehit Hacı Kazım Ozan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Beypazarı 4 yıl İngilizce 146,464 %95,73
Ankara LGS Taban Puanları ve Yüzdelik Dilimleri 2026 | Ankara Anadolu, Fen ve Meslek Lisesi taban puanları

ANKARA SOSYAL BİLİMLER LİSELERİ TABAN PUANLARI

Okul Adı İlçe Öğr. Süresi Eğitim Dili 2025 Taban Puanı 2025 Yüzdelik Dilimi
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi Çankaya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 409,083 %10,09
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi Çankaya Hazırlık + 4 yıl İngilizce 391,822 %12,98
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi Keçiören Hazırlık + 4 yıl İngilizce 387,862 %12,94
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi Altındağ Hazırlık + 4 yıl İngilizce 361,042 %16,63
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör
#MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI #LGS