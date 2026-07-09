ANKARA LİSE (LGS) TABAN PUANLARI | Ankara Fen, Anadolu ve İmam Hatip lisesi taban puanları 2026

|ELMADAĞ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Havacılık ve Uzay Teknolojisi
|480,242
|0,96
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|470,563
|1,73
|YENİMAHALLE / ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|465,942
|2,38
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|443,263
|5,35
|ETİMESGUT / Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|Hazırlık + 4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|429,963
|6,86
|KIZILCAHAMAM / TUSAŞ Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|415,020
|10,78
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|402,705
|11,62
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|395,383
|11,95
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Uçak Bakım
|394,941
|13,97
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|388,465
|14,11
|YENİMAHALLE / Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|384,089
|15,37
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|376,676
|14,38
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|369,238
|16,64
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|361,639
|19,85
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|361,137
|19,45
|SİNCAN / Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|351,533
|20,4
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|351,235
|21,35
|ETİMESGUT / Elvanköy Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|345,648
|18,3
|KEÇİÖREN / Keçiören İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|342,183
|20,99
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri Alanı (Sınavlı)
|313,698
|28,63
|YENİMAHALLE / Şehit Murat Üçöz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|309,360
|26,15
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|307,606
|33,42
|YENİMAHALLE / Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|304,129
|31,88
|KEÇİÖREN / Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|303,442
|31,89
|YENİMAHALLE / Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Plastik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|303,113
|26,54
|POLATLI / Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|300,469
|31,29
|MAMAK / Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Sağlık Hizmetleri
|296,934
|27,77
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|294,926
|-
|SİNCAN / Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Motorlu Araçlar Teknolojisi
|287,492
|35,98
|ALTINDAĞ / İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|286,432
|37,95
|ÇUBUK / Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|286,425
|37,17
|SİNCAN / Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Adalet
|285,992
|40,41
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|280,412
|43,19
|KEÇİÖREN / Keçiören Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Bilişim Teknolojileri
|279,995
|35,18
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tarım
|268,695
|80,8
|PURSAKLAR / Güzide Ülker Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Ulaştırma Hizmetleri
|268,138
|39,18
|NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi
|258,839
|-
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|258,098
|48,47
|MAMAK / Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|256,128
|43,71
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Grafik ve Fotoğraf
|252,860
|47,09
|SİNCAN / Başkent OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|242,500
|55,52
|YENİMAHALLE / Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Kimya Teknolojisi
|241,830
|51,76
|KEÇİÖREN / Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|239,608
|52,5
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|237,898
|50,99
|GÖLBAŞI / Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|236,211
|49,65
|ALTINDAĞ / Ankara Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Adalet
|230,716
|44,58
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|230,228
|54,43
|KEÇİÖREN / Aydınlıkevler Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman
|222,812
|62,4
|ALTINDAĞ / Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Makine ve Tasarım Teknolojisi
|222,413
|68,97
|ÇANKAYA / Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|220,446
|60,32
|MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri
|215,851
|61,64
|MAMAK / Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
|215,584
|54,85
|YENİMAHALLE / Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|214,773
|83,01
|ÇANKAYA / Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Harita-Tapu-Kadastro
|211,958
|40,94
|BEYPAZARI / Beypazarı Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı (Sınavlı)
|211,233
|61,23
|ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|210,197
|69,76
|ALTINDAĞ / Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gıda Teknolojisi
|205,526
|98,26
|GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|202,498
|69,32
|MAMAK / Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|202,083
|76,56
|ÇANKAYA / Borsa İstanbul Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Laboratuvar Hizmetleri
|201,129
|60,31
|GÖLBAŞI / Mogan Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|199,081
|70,07
|SİNCAN / Sincan Ahmet Andiçen Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Muhasebe ve Finansman Alanı (Sınavlı)
|198,403
|68,05
|MAMAK / Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|195,734
|86,82
|KEÇİÖREN / Kalaba Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı (Sınavlı)
|194,512
|57,35
|PURSAKLAR / Pursaklar Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
|190,692
|60,62
|YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|190,488
|99,71
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Harita-Tapu-Kadastro
|182,652
|71,61
|NALLIHAN / Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Elektrik-Elektronik Teknolojisi
|171,536
|89,09
|ÇANKAYA / Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon
|171,148
|63,63
|GÖLBAŞI / Karaali Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Tarım
|169,478
|93,16
|YENİMAHALLE / Batıkent Şevket Evliyagil Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Gazetecilik
|166,079
|97,62
|KEÇİÖREN / Bağlum Şehit Oğuz Kaan Usta Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
|163,512
|97,37
|YENİMAHALLE / Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Radyo-Televizyon Alanı (Sınavlı)
|161,042
|75,79
|NALLIHAN / Nallıhan Şehit Hulki Beydili Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Laboratuvar Hizmetleri
|159,429
|97,61
|ÇANKAYA / Çankaya Borsa İstanbul Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|151,365
|99,63
|YENİMAHALLE / Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|İnşaat Teknolojisi
|150,578
|91,23
|YENİMAHALLE / Ankara Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
|4 yıl
|İngilizce
|Konaklama ve Seyahat Hizmetleri Alanı (Sınavlı)
|143,256
|-