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ANKARA LİSE (LGS) TABAN PUANLARI | Ankara Fen, Anadolu ve İmam Hatip lisesi taban puanları 2026

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak LGS sonuçlarının ardından Ankara'da lise tercihi yapacak öğrenciler, 2026 Ankara lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini araştırmaya başladı. Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine ait taban puanlar, tercih sürecinde adayların en önemli başvuru kaynakları arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 09.07.2026 17:50 Güncelleme Tarihi: 09.07.2026 19:54