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Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Ankara'nın Haymana ilçesinde okuldan çıktıktan sonra eve dönen Hayrettin G., isimli çocuğa başıboş köpekler saldırdı. Yaralanan çocuk vatandaşların müdahalesiyle kurtarılırken, olay sonrası bölgedeki köpeklerin toplatıldığı görüldü.

DHA
Giriş Tarihi: 07.01.2025 22:20 Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 22:20
Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Korkunç olay, öğleden sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Okuldan çıkan ve evine doğru yürüdüğü öğrenilen Hayrettin G., boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Olayı fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtarıldı.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hayrettin G., önce Haymana Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Olay sonrasında bölgedeki köpeklerin belediye ekipleri tarafından toplandığı görüldü.

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