Ankara’da başıboş köpek dehşeti: Okuldan dönen çocuk ölümden döndü!

Korkunç olay, öğleden sonra Ankara'nın Haymana ilçesinde meydana geldi. Okuldan çıkan ve evine doğru yürüdüğü öğrenilen Hayrettin G., boş arazide sahipsiz sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayı fark eden çevredeki vatandaşların müdahalesiyle çocuk köpeklerin saldırısından kurtarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı Hayrettin G., önce Haymana Devlet Hastanesi'ne daha sonra da ambulansla Ankara'ya sevk edildi. Olay sonrasında bölgedeki köpeklerin belediye ekipleri tarafından toplandığı görüldü.