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Ankara'da dehşet gecesi: "Tarlaya götürüp boğazımı sıktılar istismar ettiler!" O korku dolu anları anlattı...
Ankara'da dehşet gecesi: "Tarlaya götürüp boğazımı sıktılar istismar ettiler!" O korku dolu anları anlattı...
Olay, 5 Ocak'ta sabah saat 04.00 sıralarında Ankara Yenimahalle'de meydana geldi. 2 kişi tarafından zorla araca bindirilen kadın, tecavüze uğradığını ve öldürülmek istendiğini iddia etti. O korkunç anları anlattı...
Giriş Tarihi: 09.01.2025 08:41
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 08:41