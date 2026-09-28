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Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

Ankara Çankaya'da bir işletme devrinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı, silahlı saldırıya dönüştü. İddiaya göre işletmenin yeni sahibi Halil Tuncer, araçla gelen Taner Aksoy, Kenan Bayata ve Bahattin Şahin'e pompalı tüfekle ateş açtı. Taner Aksoy olay yerinde hayatını kaybederken, Kenan Bayata kasığından yaralandı. Bahattin Şahin ise kaçtı. Şüpheli Tuncer, suç aletiyle birlikte olay yerinde yakalandı. SABAH'ın ulaştığı güvenlik kamerası görüntülerinde saldırı anları anbean kaydedildi. Soruşturma Cinayet Büro Amirliği tarafından sürdürülüyor.

Kerim CENGİL
Giriş Tarihi: 28.09.2026 09:01 Güncelleme Tarihi: 28.09.2026 09:04
Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde işletme devrinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle çıktığı belirtilen silahlı kavga cinayetle sonuçlandı.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

ALACAK VERECEK ANLAŞMAZLIĞI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Olay, 27 Eylül günü saat 18.20 sıralarında Çankaya Kızılırmak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede faaliyet gösteren bir işletmenin devrinden kaynaklanan alacak verecek anlaşmazlığı nedeniyle taraflar arasında husumet oluştu.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

İddiaya göre işletmenin yeni sahibi Halil Tuncer ile Taner Aksoy, Kenan Bayata ve Bahattin Şahin arasında yaşanan tartışma kısa sürede silahlı saldırıya dönüştü.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ AÇTI

Polise yapılan ihbarın ardından ekipler olay yerine sevk edildi. İlk belirlemelere göre Halil Tuncer, araçla olay yerine gelen Taner Aksoy, Kenan Bayata ve Bahattin Şahin'in bulunduğu gruba pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Taner Aksoy vuruldu. Aksoy, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

CİNAYET ANI ANBE AN KAMERADA

Silahlı saldırının yaşandığı anlar çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. SABAH'ın ulaştığı görüntülerde, olay sırasında yaşanan hareketlilik ve silahlı saldırının gerçekleştiği anlar kayda geçti. Görüntüler, polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında incelenmeye alındı.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

BİR KİŞİ DE KASIKTAN YARALANDI

Saldırıda Kenan Bayata da kasık bölgesinden yaralandı. Yaralı Bayata, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olay sırasında bölgede bulunan Bahattin Şahin ise saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

ŞÜPHELİ SUÇ ALETİYLE YAKALANDI

Polis ekipleri olayın ardından şüpheli Halil Tuncer'i, olayda kullanıldığı belirtilen pompalı tüfekle birlikte olay yerinde yakaladı. Tuncer gözaltına alınırken, olayla ilgili nöbetçi Cumhuriyet Savcısına bilgi verildi. Soruşturma Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine devredildi.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada

CİNAYET BÜRO İNCELEME BAŞLATTI

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaparken, saldırıda kullanılan silah ve diğer deliller muhafaza altına alındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de soruşturma dosyasına dahil edilerek olayın oluş şeklinin ve tarafların olay öncesi ve sırasındaki hareketlerinin ayrıntılı şekilde incelendiği öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada
Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada
Ankara’da işletme devri kanlı bitti! Bir ölü bir yaralı: Cinayet anı kamerada
Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ANKARA #ÇANKAYA