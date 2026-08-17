Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

MİLYONLARCA YILLIK JEOLOJİK KATMANLAR GÜN IŞIĞIYLA BÜTÜNLEŞTİ

Halk arasında "Gökkuşağı Tepeleri" olarak anılan bu eşsiz alan, sahip olduğu farklı renk tonlarıyla Türkiye'nin en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösteriliyor. Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki zengin mineral katmanları, batan güneşin süzülen kızıl ışıklarıyla buluştuğunda alana adeta devasa bir doğal tablo havası kazandırıyor.

Günün son ışıklarının tepelerin keskin girintilerine ve yarıklarına düştüğü anlarda ortaya çıkan ışık oyunları, izleyenleri gökyüzünden eşsiz ve huzur dolu bir görsel yolculuğa çıkarıyor.