Trend Galeri Trend Yaşam Ankara'da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık 'Gökkuşağı Tepeleri'nde Masalsı Gün Batımı...

Ankara'da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık 'Gökkuşağı Tepeleri'nde Masalsı Gün Batımı...

Başkent Ankara, sadece tarihi ve bürokratik kimliğiyle değil, saklı kalmış doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Nallıhan ilçesinde yer alan ve yaklaşık 10 milyon yıllık köklü bir jeolojik geçmişe sahip olan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımı saatlerinde adeta masalsı bir atmosfere bürünüyor. Renkli toprak yapısı ve özgün mimarisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen bölge, gün batımında kendine bir kez daha hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 17.08.2026 20:10 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 20:13
Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve halk arasında "Gökkuşağı Tepeleri" olarak adlandırılan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımında görsel bir şölene sahne oldu. Milyonlarca yıllık jeolojik katmanların batan güneşin kızıl ışıklarıyla buluştuğu o anlar görenleri büyüledi. Doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelen alan, sunduğu panoramik manzarayla dikkat çekti.

Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

MİLYONLARCA YILLIK JEOLOJİK KATMANLAR GÜN IŞIĞIYLA BÜTÜNLEŞTİ

Halk arasında "Gökkuşağı Tepeleri" olarak anılan bu eşsiz alan, sahip olduğu farklı renk tonlarıyla Türkiye'nin en dikkat çekici doğal oluşumları arasında gösteriliyor. Sarı, kahverengi, kırmızı ve gri tonlarındaki zengin mineral katmanları, batan güneşin süzülen kızıl ışıklarıyla buluştuğunda alana adeta devasa bir doğal tablo havası kazandırıyor.

Günün son ışıklarının tepelerin keskin girintilerine ve yarıklarına düştüğü anlarda ortaya çıkan ışık oyunları, izleyenleri gökyüzünden eşsiz ve huzur dolu bir görsel yolculuğa çıkarıyor.

Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

DOĞASEVERLERİN VE FOTOĞRAF TUTKUNLARININ ODAK NOKTASI

Sadece jeolojik açıdan değil, görsel estetik açısından da benzersiz bir yapıya sahip olan Kız Tepesi, her mevsim çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor. Özellikle gün batımı saatlerinde kızıl renge bürünen tepeler, fotoğraf sanatçıları ve doğa tutkunları için kartpostallık kareler sunuyor.

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Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

2019 YILINDA KORUMA ALTINA ALINDI

Sahip olduğu yüksek ekolojik ve jeolojik değer nedeniyle Kız Tepesi, 2019 yılında Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilerek koruma altına alındı. Tabiat Anıtı statüsü kazandıktan sonra koruma standartları artırılan bölge, hem bilimsel araştırmalara hem de doğa turizmine hizmet etmeyi sürdürüyor.

Ankara’da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık ’Gökkuşağı Tepeleri’nde Masalsı Gün Batımı...

BÖLGE TURİZMİNİN GÖZDESİ

Eşsiz jeolojik yapısı, rengarenk toprak katmanları ve sunduğu panoramik manzaralarla Kız Tepesi Tabiat Anıtı, Ankara ve çevre illerden gelen ziyaretçilerin yanı sıra görsel sanatlarla ilgilenenlerin de öncelikli rotası olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör