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Ankara'da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık 'Gökkuşağı Tepeleri'nde Masalsı Gün Batımı...
Ankara'da Olduğuna Kimse İnanmıyor! 10 Milyon Yıllık 'Gökkuşağı Tepeleri'nde Masalsı Gün Batımı...
Başkent Ankara, sadece tarihi ve bürokratik kimliğiyle değil, saklı kalmış doğal güzellikleriyle de ziyaretçilerini şaşırtmaya devam ediyor. Nallıhan ilçesinde yer alan ve yaklaşık 10 milyon yıllık köklü bir jeolojik geçmişe sahip olan Kız Tepesi Tabiat Anıtı, gün batımı saatlerinde adeta masalsı bir atmosfere bürünüyor. Renkli toprak yapısı ve özgün mimarisiyle doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının cazibe merkezi haline gelen bölge, gün batımında kendine bir kez daha hayran bırakıyor.
Giriş Tarihi: 17.08.2026 20:10
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 20:13