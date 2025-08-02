Trend Galeri Trend Yaşam Ankara'da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Ankara'da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Ankara'da trafiğinde yaşanan tartışma, gözü dönmüş bir saldırganın bagajdan çıkardığı baltayla araca saldırmasıyla baltalı dehşete dönüştü. Aracın camı yumruklandı, balta darbeleri kaputa indi, kadının çığlıkları ise öfkeye set çekemedi. O anlar, mağdur sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıya karışan V.K. ve T.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Saldırganlar hakkında "Tehdit ve mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şahıslar, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.