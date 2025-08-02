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Ankara'da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Ankara'da trafiğinde yaşanan tartışma, gözü dönmüş bir saldırganın bagajdan çıkardığı baltayla araca saldırmasıyla baltalı dehşete dönüştü. Aracın camı yumruklandı, balta darbeleri kaputa indi, kadının çığlıkları ise öfkeye set çekemedi. O anlar, mağdur sürücünün cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalar sonucunda saldırıya karışan V.K. ve T.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı. Saldırganlar hakkında "Tehdit ve mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şahıslar, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 02.08.2025 15:08 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 17:03
Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Olay, Ankara Çevreyolu Keçiören mevkiinde meydana geldi. Plakası 06 CYY 621 olan araçtaki iki saldırgan, trafikte tartıştıkları sürücünün önünü kesti. Saldırganlardan biri, camı yumrukladıktan sonra bagajdan balta çıkardı. Gözü dönmüş halde araca saldırmaya başladı.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

KADIN SARILDI, AMA DURDURAMADI

Aynı araçtan inen kadın yolcu, baltalı şahsı engellemeye çalıştı. Ancak öfkesine yenilen saldırgan, tüm uyarılara rağmen elindeki baltayla mağdurun aracına saldırdı.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Cam ve kaput parçalara ayrıldı. Dehşet yaşayan sürücü, canını kurtarmak için hızla olay yerinden uzaklaştı.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

CEP TELEFONUYLA DEHŞETİ KAYDETTİ

Yaşanan tüm korku dolu anlar, saldırıya uğrayan sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın önü kesiliyor, kadın saldırganı engellemeye çalışıyor ve balta, aracın üzerine acımasızca savruluyor.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

FAİLLER TESPİT EDİLDİ, CEZA YAĞDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olaya ilişkin yaptığı açıklamada saldırganların yakalandığını duyurdu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, saldırıya karışan V.K. ve T.K.'yi tespit ederek gözaltına aldı.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

Saldırgan V.K.'nin sürücü belgesi, psikoteknik değerlendirme süreci tamamlanana kadar geçici olarak geri alındı. Ayrıca trafik kurallarını ihlalden para cezası kesildi.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

SAVCILIK DEVREDE: "TEHDİT VE MALA ZARAR VERME"

Saldırganlar hakkında "Tehdit ve mala zarar verme" suçlarından adli işlem başlatıldı. Şahıslar, savcılık talimatıyla adliyeye sevk edildi.

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!

YETKİLİLERDEN UYARI: MAGANDALARI 112'YE BİLDİRİN

Yetkililer, benzer olaylarda vatandaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulunmaya çağırdı: "Trafikte şiddete geçit vermeyin, biz gereğini yaparız."

Ankara’da önünü kestikleri sürücüye dehşeti yaşatmışlardı: Baltalı saldırganlar yakalandı!