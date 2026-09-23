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Ankara'da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak sonrası Keçiören ilçesi Gülgün Sokak üzerindeki yolda çökme meydana geldi, park halindeki araçlar zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar zarar gören otomobilleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.

AJANSLAR
AA
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:45
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, trafiği olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Kentte sağanağın etkisiyle cadde ve bulvarlarda trafik yoğunluğu meydana geldi.

Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Yağış nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, otobüs durakları ile kapalı alanlara sığındı. Bazı bölgelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

SEL OLUŞTU ARAÇLAR HASAR GÖRDÜ

Ankara'da etkili olan sağanağın ardından Keçiören ilçesinde oluşan sel nedeniyle yolda çökme meydana geldi, park halindeki çok sayıda araç hasar gördü.

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Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Gülgün Sokağı'nda yolun bir bölümünde çökme oluştu.

Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Yol kenarında park halinde bulunan çok sayıda aracın zarar gördüğü olayla ilgili bölgeye belediye ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı

Ekipler, mahsur kalan araçların bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlattı.

Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara’da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
#ANKARA #SAĞANAK #OTOMOBİL