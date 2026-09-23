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Ankara'da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara'da sel sonrası yol çöktü, araçlar suya gömüldü! Vatandaşlar otomobillerini böyle kurtarmaya çalıştı
Ankara'da akşam başlayan gök gürültülü sağanak, hayatı olumsuz etkiledi, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Sağanak sonrası Keçiören ilçesi Gülgün Sokak üzerindeki yolda çökme meydana geldi, park halindeki araçlar zarar gördü. Çevredeki vatandaşlar zarar gören otomobilleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarmaya çalıştı.
Giriş Tarihi: 23.09.2026 07:45