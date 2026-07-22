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Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…
Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…
Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce dükkanını ardından arabasını yaktı. Korkunç kundaklamadan sonra şüpheli şahıs hızını alamayıp pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:03