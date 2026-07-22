Trend Galeri Trend Yaşam Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen kadının önce dükkanını ardından arabasını yaktı. Korkunç kundaklamadan sonra şüpheli şahıs hızını alamayıp pompalı tüfekle adeta dehşet saçtı. O anlar cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte detaylar…

DHA
Giriş Tarihi: 22.07.2026 16:59 Güncelleme Tarihi: 22.07.2026 17:03
Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

Olay, Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, sabah saatlerinde H.H.G. isimli şahıs, sevgilisi olduğu iddia edilen E.Ö.'nün önce dükkanını, sonra evinin önündeki arabayı yaktı. H.H.G., araba yanarken elindeki pompalı tüfekle etrafa ateş açtı.

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

SEVGİLİSİNE KABUSU YAŞATTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pompalı tüfeği daha sonra kendisine doğrultan H.H.G.'nin jandarma ekiplerince ikna edilerek silahı bıraktığı iddia edildi.

Ankara'da akılalmaz olay! Sevgilisinin dükkanını ve otomobilini yaktı, arkasından pompalı tüfekle ateş etti | Video

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

H.H.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, itfaiye ekipleri araçtaki yangını söndürdü.

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Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

OTOMOBİL ALEV TOPUNA DÖNDÜ

Yanan otomobil kullanılamaz hale gelirken, dükkanın ise sadece girişinde hasar olduğu görüldü.

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

"POMPALI TÜFEĞİ BOĞAZINA DAYAMIŞ"

Olay yerinde seyyar satıcılık yapan Arif Çoraklı, "Ben görmedim ama sabah 5 buçukta aracın sahibinin kendisinin yaktığını söylüyorlar. Bu binada oturuyormuş.

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

Pompalı tüfek de varmış. Onu kendi boğazına dayamış ama zarar vermemiş. Aracı yakmış, arabayı adam yakmış diyorlar ama araba kadının mı adamın mı orasını bilmiyorum" dedi.

Ankara’da sevgili dehşeti! Önce dükkanını ardından arabasını kundakladı: Pompalı tüfeği boğazına dayayıp…

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ANKARA #ALTINDAĞ