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Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

Yüzyıllar boyunca dilden dile aktarılarak günümüze ulaşan kelimeler, toplumun değişen kültürel yapısı ve kullanım alışkanlıklarıyla büyük bir anlamsal dönüşüm yaşadı. Günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız, hatta kimi zaman övgü kimi zaman da hakaret saydığımız onlarca kelimenin geçmişteki anlamları duyanları hayrete düşürüyor.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:37 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 11:25
Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

Yüzyıllar boyunca dilden dile dolaşan Türkçe ve kökenli kelimeler, toplumun değişen dinamikleri, kültürel dönüşümler ve kullanım alışkanlıkları yüzünden anlamsal bir başkalaşım yaşadı. Bugün günlük hayatta hiç düşünmeden kullandığımız, hatta bazen hakaret veya övgü saydığımız onlarca kelime, meğer yüzyıllar önce bambaşka anlamlara geliyormuş.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

PİNTİ

Eskiden sadece "kıvırcık saçlı, gösterişsiz" kişileri tarif etmek için kullanılan bir fiziksel tasvirken, zamanla tamamen "cimri, eli sıkı" karakterleri tanımlayan bir kelimeye dönüştü.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

ÇIKAR

Eskiden sadece "dışarı atma, çıkarma" eylemini bildirirken, günümüzde tamamen kişisel "menfaat, fayda" dünyasını tanımlar hale geldi.

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Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

EDEPSİZ

Eskiden "usulüne, adabına uygun davranan" yani doğrudan "edep sahibi" kişi demekken; bugün tam tersi, "terbiyesiz" anlamında kullanılarak 180 derecelik bir dönüşüm yaşamıştır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

BAYAT

Bugün tazeliğini yitirmiş yiyecekler için kullandığımız bu kelime, eski Türkçede aslında "hoş kokulu, güzel" anlamına gelmekteydi.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

MÜTHİŞ

Arapça "dehşet veren, korkunç" kökünden türemiştir. Eskiden tüyler ürpertici, negatif durumlar için kullanılırken; modern Türkçede "harika, mükemmel" anlamında olumlu bir övgü sözcüğüne dönüşmüştür.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

EZİK

Eskiden "mütevazı, alçakgönüllü" insanları övmek için kullanılırken; günümüzde "güvenini kaybetmiş, ruhen çökmüş veya fiziksel olarak darbe almış" kişiler için negatif bir sıfat olmuştur.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

AYAK

Klasik edebiyatta derin bir anlamı vardı. Eskiden "kadeh" anlamına gelirdi. Örneğin ünlü şair Fuzuli'nin "Sun saki bana o dolu ayağı" dizesindeki "ayak" aslında bir içki kadehidir.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

REZALET

Eskiden sadece bir "rezil olma durumu" değil, aynı zamanda "gariplik, şaşkınlık ve tuhaflık" durumlarını ifade etmek için kullanılıyordu.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

AYAR

Eskiden "ölçü, tartı veya denge" gibi tamamen teknik ve somut bir anlamdayken; günümüzde "birine haddini bildirmek veya kurnazlık yapmak" (ayar vermek/çekmek) şeklinde argolaşmıştır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

MÜNASİP & MÜSAİT

Eskiden münasip kelimesi sadece "uygun" değil, "yakışık alan ve edepli" durumlar için de kullanılırdı. Benzer şekilde Arapça kökenli müsait kelimesi "uygun, elverişli" demekti. Günümüzde ise daha çok "boşta, serbest" anlamında kullanılır. "Müsait bir zamanda ararım" cümlesi eskiden "Uygun bir vakitte ararım" demekken, bugün "Boş olduğumda ararım" anlamına evrilmiştir.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

CAZİBE

Eskiden insan üzerindeki "çekicilik" anlamına odaklanmışken, bugün "cazibe merkezi" gibi yerleşim, ekonomi veya coğrafi çekim alanları için sıklıkla tercih edilmektedir.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

İMTİYAZ

Arapçada "gözleri birbirinden ayırma, farklı görme" kökünden gelir. Günümüzde ise toplumsal veya hukuki bir "ayrıcalık, özel hak" anlamında kullanılır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

GAYE

Eskiden sadece "maksat, amaç" demekken, günümüz modern kullanımında genellikle müzikteki "nota perdesi" anlamında da yaygınlaşmıştır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

AHLAK

Eskiden çok daha geniş bir felsefi düzlemde "iyi huy, güzel davranış" anlamına gelirken, günümüzde sınırları biraz daha daraltılarak "toplumsal kurallara uygun davranış" biçimine indirgenmiştir.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

SANAT

Eskiden el becerisi gerektiren her türlü "beceri, ustalık" (zanaat benzeri) anlamındayken, günümüzde tamamen "estetik kaygılarla yapılan yaratıcı faaliyetleri" kapsar.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

EĞLENCE

Eskiden sadece boş zamanı değerlendirme, "oyalanma, vakit geçirme" anlamındayken, modern dünyada tamamen "hoş vakit geçirme, neşe ve aktivite" odağına kaymıştır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

TECRÜBE

Eskiden bir şeyi "deneme, sınama" eyleminin kendisiyken, bugün o sınamalardan ve "yaşanmış olaylardan edinilen bilgi ve beceri" birikimini ifade eder.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

ENTERESAN

Fransızca/İngilizce "interesting" kökeninden ilk girdiğinde sadece "ilginç" demekken, Türkçenin yapısı içinde zamanla "tuhaf, garip, sıra dışı" anlamlarında da kullanılmaya başlanmıştır.

Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

HASTA

Eskiden sadece "sağlığı bozuk olan" hastane kişisiyken, günümüzde bir şeye duyulan aşırı tutkuyu ve düşkünlüğü anlatır hale geldi. Tıpkı, "Futbola hasta bir adam" cümlesindeki gibi.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör