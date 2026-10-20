Anlamını bilmeden kullanıyormuşuz! Her gün kullandığımız o kelimelerin yüzyıllar önceki anlamları...

MÜNASİP & MÜSAİT

Eskiden münasip kelimesi sadece "uygun" değil, "yakışık alan ve edepli" durumlar için de kullanılırdı. Benzer şekilde Arapça kökenli müsait kelimesi "uygun, elverişli" demekti. Günümüzde ise daha çok "boşta, serbest" anlamında kullanılır. "Müsait bir zamanda ararım" cümlesi eskiden "Uygun bir vakitte ararım" demekken, bugün "Boş olduğumda ararım" anlamına evrilmiştir.