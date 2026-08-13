Trend Galeri Trend Yaşam ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

13 Ağustos 2026 anlık altın fiyatları sorgulamaları, son günlerde yaşanan artışın ardından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, piyasadaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki "Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu ve piyasada son durum ne?" İşte gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 07:20
ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Yeni haftanın gündeminde altın piyasalarındaki hareketlilik ön plana çıktı. Vatandaşlar ve yatırımcılar, kuyumcuya gitmeden önce gram, çeyrek ve bilezik fiyatlarını anlık olarak araştırmayı sürdürüyor. Böylece 13 Ağustos 2026 tarihli altın fiyatları, ön plana çıktı.

ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ SATIŞ
6.765,88 6.766,74

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ SATIŞ
10.966,00 11.064,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ SATIŞ
45.018,00 45.694,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

ATA ALTIN FİYATI

ALIŞ SATIŞ
44.415,00 45.097,00

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ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ SATIŞ
6.131,21 6.342,16

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Haber Girişi Zehra Demirok - Editör