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ANLIK ALTIN FİYATLARI 13 AĞUSTOS 2026 | Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

13 Ağustos 2026 anlık altın fiyatları sorgulamaları, son günlerde yaşanan artışın ardından merakla araştırılıyor. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve döviz kurundaki hareketlilik, piyasadaki etkisini sürdürmeye devam ediyor. Peki "Bugün altın ne kadar, kaç TL oldu ve piyasada son durum ne?" İşte gram, çeyrek, bilezik fiyatları...

Giriş Tarihi: 13.08.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 07:20