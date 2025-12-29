ANLIK ALTIN FİYATLARI GRAFİĞİ 29 ARALIK 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın ne kadar?

Haftanın ilk işlem gününde altın piyasası hareketli bir başlangıç yaptı! Küresel piyasalardaki ons altın yükselişi ve hareketlilik, yurt içinde gram altın fiyatlarını zirveye taşıdı. Yatırımcılar ve düğün hazırlığı yapan vatandaşlar, "Bugün çeyrek altın kaç TL? Gram altın ne kadar oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte 29 Aralık 2025 Pazartesi itibarıyla Kapalıçarşı ve serbest piyasadan gelen canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.
Piyasalardan alınan son verilere göre anlık altın fiyatları şu şekildedir:
|Altın Cinsi
|Alış Fiyatı (TL)
|Satış Fiyatı (TL)
|Gram Altın
|6.233,76 TL
|6.234,60 TL
|Çeyrek Altın
|10.119,00 TL
|10.303,00 TL
|Yarım Altın
|20.218,00 TL
|20.600,00 TL
|Tam Altın
|40.462,00 TL
|41.011,00 TL
|Cumhuriyet Altını
|41.897,00 TL
|42.530,00 TL
|22 Ayar Bilezik (Gr)
|5.741,42 TL
|5.960,77 TL
|Ons Altın ($)
|4.516,21 USD
|4.516,81 USD