Anlık altın fiyatları takibi: 26 Mayıs 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Anlık altın fiyatları takibi: 26 Mayıs 2026 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik sürerken yatırımcılar ve vatandaşlar 26 Mayıs 2026 Salı güncel altın fiyatlarını araştırıyor. Bayram öncesi tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu sorusu yanıt ararken kuyumculardaki seyir yatırımcılar tarafından anbean takip ediliyor.

Giriş Tarihi: 26.05.2026 06:24 Güncelleme Tarihi: 26.05.2026 06:27
Haftanın ikinci ve bayram dolayısıyla son işlem gününde yatırım yapmak ya da alış-satış işlemlerini takip etmek isteyenler, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarının ne kadar olduğunu sorguluyor. İşte 26 Mayıs 2026 altın piyasasında son durum…

Altının ons fiyatı, ABD ile İran arasındaki barış müzakerelerine yönelik iyimserliğin doları zayıflatması ve enflasyon görünümünü rahatlatmasıyla yüzde 1'den fazla değer kazandı.

İşte 26 Mayıs saat 09:15 itibarıyla anlık alış satış rakamları;

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 4.537,84

Satış: 4.538,48

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 10.936,00

Satış: 11.042,00

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 6.691,13

Satış: 6.692,03

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 21.871,00

Satış: 22.064,00

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 43.629,00

Satış: 44.020,00

