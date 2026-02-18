ANLIK SON DEPREMLER 18 ŞUBAT 2026: AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile az önce deprem mi oldu?

Türkiye'nin aktif fay hatları üzerinde yer alması, sismik hareketliliğin günlük hayatın bir parçası olmasına neden oluyor. 18 Şubat 2026 tarihinde de yurdun farklı bölgeleri takip ediliyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, en ufak sarsıntıları dahi gelişmiş ağları sayesinde anlık olarak dijital listelerine yansıtıyor.