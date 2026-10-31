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Anne babalar için sınav haftası rehberi! Çocukları başarıya götürmek isterken bu hatayı yapmayın
Anne babalar için sınav haftası rehberi! Çocukları başarıya götürmek isterken bu hatayı yapmayın
Ortaokul ve liselerde sınav haftası tüm Türkiye'de başlıyor. Evlerde ders programları yapılacak, testler çözülecek, notlar konuşulacak. Peki çocuklarımızı sınavlara hazırlarken onları ne kadar yoruyoruz? Anne babalara düşen görev yalnızca ders çalıştırmak değil. Doğru planlama, biraz anlayış ve MEBİ gibi ücretsiz kaynaklarla bu haftayı daha kolay atlatmak mümkün.
Giriş Tarihi: 31.10.2026 09:28
Güncelleme Tarihi: 31.10.2026 09:30