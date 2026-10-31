Anne babalar için sınav haftası rehberi! Çocukları başarıya götürmek isterken bu hatayı yapmayın

ŞU CÜMLELERİ BİR SÜRELİĞİNE RAFA KALDIRIN

"Bu kadar çalışmayla nasıl iyi not alacaksın?"

"Arkadaşın bütün konuları bitirmiş, sen hâlâ buradasın."

"Ben senin yaşındayken..."

"Bu sınavdan düşük alırsan görürsün."

Bu cümleleri çocuklarımızı motive etmek için söylediğimizi düşünebiliriz. Ancak kıyaslanmak, tehdit edilmek ve başkalarının başarılarıyla ölçülmek çocuğun yükünü artırabilir. Üstelik çocuğun dikkatini konuyu öğrenmekten alıp anne babasının tepkisine çevirebilir.

Bunun yerine "En çok hangi konuda zorlanıyorsun?", "Birlikte nasıl bir plan yapabiliriz?", "Yardım etmemi istediğin bir şey var mı?" diye sorabilirsiniz. Bazen de hiçbir soru sormadan yanında oturmak, bir bardak çay ya da sevdiği bir atıştırmalığı hazırlamak yeterlidir.

Çocuğunuzun her sınavda en yüksek notu alması mümkün değil. Önemli olan, elinden geleni yapmayı öğrenmesi ve zorlandığında kendisini yalnız hissetmemesi.