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Annelerin onaylamadığı arkadaşlıklar bitiyor! Çocukların arkadaşlıklarıyla ilgili dikkat çeken araştırma
Annelerin onaylamadığı arkadaşlıklar bitiyor! Çocukların arkadaşlıklarıyla ilgili dikkat çeken araştırma
Bunu ben değil, araştırmalar söylüyor: Litvanya'da 9-14 yaş arasındaki 394 çocukla yapılan araştırmaya göre, annelerinin arkadaşlıklarını onaylamadığını hisseden çocukların ilişkileri zamanla sona eriyor. Üstelik arkadaşlıkta alınan destek de azalıyor.
Giriş Tarihi: 17.10.2026 10:33
Güncelleme Tarihi: 17.10.2026 10:35