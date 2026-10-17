Annelerin onaylamadığı arkadaşlıklar bitiyor! Çocukların arkadaşlıklarıyla ilgili dikkat çeken araştırma

YASAKLAMAK YERİNE SORABİLECEĞİNİZ ÜÇ SORU

1- "Onunla birlikteyken kendini nasıl hissediyorsun?" Çocuğunuzun bu arkadaşlığın onda nasıl bir duygu bıraktığını fark etmesine yardımcı olur.

2- "Seni üzen bir şey olduğunda bunu ona söyleyebiliyor musun?" İlişkide karşılıklı saygı ve sınırların olup olmadığını anlamanızı sağlar.

3- "Bir arkadaşın sana böyle davransa sen ne hissederdin?" Çocuğun yaşadığı olaya biraz uzaktan bakmasına yardımcı olur.

Bu sorular her sorunu çözmeyebilir. Ama çocuğumuzun adına karar vermek yerine düşünmesine alan açar.