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Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: 'Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!'
Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: "Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!"
Antalya'da kendilerini polis olarak tanıtarak bir villaya sahte operasyon düzenleyip yaklaşık 4 milyon dolar değerinde kripto varlığı aldıkları öne sürülen 9'u tutuklu 13 sanığın yargılanmasına devam edildi. Şikayetçi Cem Turan, kendisiyle birlikte ailesi de ölüm ve işkenceyle tehdit edilince kripto paralarını transfer ettiğini söyledi.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 13:23