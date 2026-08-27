Antalya'da 4 milyon dolarlık kripto gaspında yeni gelişme: "Ailemi öldürmekle tehdit ettiler!"

'200 MİLYON DOLAR İSTEDİLER'

Şikayetçi Cem Turan, olay günü eve gelen kişileri önce polis sandığını belirterek, "İş birliği yapmazsam gerçekten kötü şeyler olabileceği söylendi. 'Biz seni havalimanına götüreceğiz, belki hayatta kalırsın' diyorlardı. Sonra onların polis olmadığını, para çalmak istediklerini anladım. 200 milyon dolar dediler. Benim biraz param var ama o kadar değil. Aileme zarar verebileceklerini hissettim. Ben de olanları gönderirsem beni ve ailemi bırakacaklarını düşündüm" dedi.