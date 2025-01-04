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Antalya'da kan donduran olay: 3 gün işkence gördü! Böcek yedirildi! İşte o vahşet anları!
Antalya'da kan donduran olay: 3 gün işkence gördü! Böcek yedirildi! İşte o vahşet anları!
Antalya'da çalıştığı iş yerinde 3 gün işkence görüp, depoya kilitlenen, dişleri kırılan, hamam böceği yedirilen 22 yaşındaki Vedat Kurt, "11 duruşma görüldü ve herhangi bir karar alınmadı. Yıllardır bu olayla uğraşıyorum. Her şey ispatlı ve delilli. Şahıslar belli olduğu halde serbestler. Artık bir karar verilsin ve suçlular cezasını çeksin" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 04.01.2025 15:50
Güncelleme Tarihi: 04.01.2025 15:50