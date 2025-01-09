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Antalya'da koli içinde bulunan maymun 'Fıstık'tan haber var! 'Geldiğinde çok korkmuştu'
Antalya'da koli içinde bulunan maymun 'Fıstık'tan haber var! 'Geldiğinde çok korkmuştu'
Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen 'Rhesus' türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamına devam ediyor. 'Fıstık' adı verilen yavru maymunun adaptasyon sürecine ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Bu süreçte Fıstık daha keyifli ve neşeli" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:05
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:05