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Antalya'da koli içinde bulunan maymun 'Fıstık'tan haber var! 'Geldiğinde çok korkmuştu'

Antalya'da şehirlerarası otobüs terminalinde x-ray cihazından geçirilirken fark edilen 'Rhesus' türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'nda yaşamına devam ediyor. 'Fıstık' adı verilen yavru maymunun adaptasyon sürecine ilişkin bilgi veren Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Bu süreçte Fıstık daha keyifli ve neşeli" ifadelerini kullandı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.01.2025 10:05 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:05
Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

Ankara'dan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne 26 Aralık 2024 tarihinde gelen bir kolide bulunan, 3 aylık olduğu değerlendirilen 'Rhesus' türü dişi yavru maymun, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edilerek karantinaya alındı. 'Fıstık' adı verilen yavru maymun, karantina sürecinde kendisine özel hazırlanan bir alanda tutuluyor.

Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

SAĞLIĞI SIKI TAKİPTE

Veteriner ekipler tarafından sürekli kontrol edilen Fıstık, sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel bir diyetle besleniyor. Fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yerleştirilen ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlardan oluşan alanda karantina sürecine devam eden Fıstık, ziyaretçiler tarafından uzaktan gözlemlenebiliyor.

Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

Doğal Yaşam Parkı'na getirildiğinde 1 kilo 890 gram olan Fıstık, şu an 2 kilo 100 gram ağırlığa ulaştı. Fıstık'ın bakımı, sağlık kontrolleri ve tedavisi ise düzenli yapılıyor.

Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

Doğal Yaşam Parkı yetkilileri, Antalya'nın iklimi ve özel bakımı sayesinde yavru maymunun sağlığının her geçen gün daha iyiye gittiğini aktardı.

Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

'STRES ALTINTAYDI VE AÇ KALMIŞTI'

Fıstık yemeyi çok sevdiği için yavru maymuna 'Fıstık' adını verdiklerini ifade eden Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, "Fıstık otogarda yakalanıp Doğal Yaşam Parkımıza geldiğinde çok korkmuştu.

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