Antalya’da koli içinde bulunan maymun ’Fıstık’tan haber var! ’Geldiğinde çok korkmuştu’

SAĞLIĞI SIKI TAKİPTE

Veteriner ekipler tarafından sürekli kontrol edilen Fıstık, sebze, kuruyemiş ve yumurtadan oluşan özel bir diyetle besleniyor. Fiziksel gelişimini desteklemek amacıyla yerleştirilen ipli merdivenler ve kütüklerden oluşan küçük parkurlardan oluşan alanda karantina sürecine devam eden Fıstık, ziyaretçiler tarafından uzaktan gözlemlenebiliyor.