Antalya’da noterde ‘arazi’ dehşeti: 3 günlük evli yeğenine kurşun yağdırdı! Savunması pes dedirtti…

Antalya'nın Kepez ilçesi Kanal Mahallesi üzerindeki bir noterin önünde dehşet aları yaşandı. meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. 3 günlük evli Amine Bozkurt'un hayatını kaybettiği olayda ilk duruşma görüldü. Saldırgan Ömer A. duruşmada, "Benim amacım öldürmek değildi" diyerek kendini savundu. İşte kan donduran olayın detayları...