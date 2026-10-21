Antalya’da noterde ‘arazi’ dehşeti: 3 günlük evli yeğenine kurşun yağdırdı! Savunması pes dedirtti…

Olay, 14 Haziran'da Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerindeki bir noterin önünde meydana geldi. Aralarında arazi anlaşmazlığı bulunan Ömer A. ile yeğeni Amine Bozkurt, noter önünde buluştu. İkili arasında çıkan tartışmada Ömer A., üzerindeki tabancayı çıkararak yeğenine 7 el ateş etti. Karın, göğüs ve baş bölgesinden yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Bozkurt, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

DAYI TUTUKLANDI

Ömer A., eşi Fadime A. (64) ile birlikte olay yerinden yaya olarak ayrıldı. Cinayet Büro Amirliği ve diğer polis ekiplerinin çalışmasıyla olay yerine yaklaşık 1 kilometre mesafede yakalanan Ömer A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı.