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Antarktika'nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Antarktika'nın kilometrelerce kalınlıktaki acımasız buzullarının altında yatan devasa sır sonunda gün yüzüne çıktı! Bilim insanlarının bölgede gerçekleştirdiği çığır açıcı yeni keşif, buz kıtasının derinliklerinde tek parça halinde uzanan ve şimdiye kadar gizli kalmış muazzam bir jeolojik yapıyı tüm ihtişamıyla gözler önüne seriyor. Peki, gezegenimizin iklim dengesini, küresel deniz seviyelerini ve tektonik tarihini baştan aşağı yeniden yazabilecek kapasitedeki bu gizemli yapı aslında ne anlama geliyor ve geleceğimizi nasıl etkileyecek?

Giriş Tarihi: 05.06.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 12:44
Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Uluslararası bir araştırma ekibi, Doğu Antarktika Buz Örtüsü'nün karanlık derinliklerinde, bazı bölgelerde kalınlığı üç kilometreyi (yaklaşık iki mil) aşan devasa buz kütlelerinin altında gizlenmiş dev bir ağ tespit etti. Yıllardır bilim dünyası tarafından ayrı ayrı incelenen ve birbirinden tamamen bağımsız olduğu düşünülen ünlü Wilkes ve Aurora havzalarının yanı sıra, Dünya üzerinde bilinen en büyük buzul altı gölü olan Vostok Gölü'nü barındıran dev havzanın da aslında tek ve devasa bir jeolojik yapının parçaları olduğu anlaşıldı.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Nature Geoscience dergisinde yayımlanan bu tarihi araştırmaya göre, kıta ölçekli bu muazzam ağ, yelpaze şeklinde simetrik bir desen oluşturuyor. Uzmanlar bu eşsiz ve devasa alana "Doğu Antarktika Yelpaze Şekilli Havza Bölgesi" (East Antarctic Fan-shaped Basin Province) adını verdi. Parça parça incelenen bu devasa bölgelerin bir yapbozun parçaları gibi birbirine sıkıca bağlı olduğunun keşfedilmesi, Antarktika'nın geçmişine dair bildiklerimizi tamamen değiştiriyor.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

KITALARI PARÇALAYAN DEV GÜÇ: "AÇILAN BİR EL" GİBİ GENİŞLEYEN KABUK

Peki, Antarktika'nın dondurucu yüzeyinin altındaki bu inanılmaz büyüklükteki yapı milyonlarca yıl önce nasıl oluştu? Jeologlar ve araştırmacılar, bu yapının kıtasal kabuğun bir merkezden dışarıya doğru yavaşça esnediği "dağıtılmış dönme genişlemesi" (distributed rotational extension) adı verilen oldukça nadir ve güçlü bir tektonik süreçle meydana geldiğini belirtiyor.

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Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Bu karmaşık süreci gözümüzde canlandırmak için bilim insanları oldukça çarpıcı bir anatomi benzetmesi yapıyor:

  • Sabit Merkez: Kıtasal kabuk, tıpkı bir insan elinin başparmağının tabanı gibi sabit bir merkez noktasından tutunarak yavaşça geriliyor.
  • Açılan Parmaklar: Kabuk zamanla dışarı doğru genişledikçe, tıpkı birbirinden giderek uzaklaşan parmaklar gibi açılıyor.
  • Oluşan Havzalar: Parmakların arasında kalan geniş boşluklar ise bugün üç kilometrelik buzun altında yatan üçgen şeklindeki devasa havzaları ve vadileri meydana getiriyor.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Araştırmacılara göre bu devasa oluşum, kıtasal kabukta bugüne kadar tespit edilmiş en büyük dönme genişlemesi örneklerinden biri olabilir. Üstelik bu yapının, antik Gondwana süper kıtasının evrimiyle ve Antarktika ile Avustralya'nın birbirinden koptuğu şiddetli jeolojik dönemlerle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülüyor.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KÜRESEL DENİZ SEVİYELERİ İÇİN ACIMASIZ BİR UYARI

Bu çarpıcı keşif, sadece Dünya'nın milyonlarca yıl önceki jeolojik geçmişine ışık tutmakla kalmıyor; aynı zamanda gezegenimizin geleceği ve küresel ısınma senaryoları için de kritik bir önem taşıyor. Çünkü buzul tabakasının hemen altında yatan bu devasa anakaya topografyasının şekli, buzun bugün kıta üzerinde nasıl ve ne hızda hareket edeceğini doğrudan yönlendiriyor.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Gizli havzaların ve yer altı göllerinin konumunu belirleyen bu engebeli jeolojik altyapı, Antarktika Buz Örtüsü'nün iklim değişikliğine karşı ne kadar dirençli veya ne kadar kırılgan olabileceğini gösteren en hayati harita konumunda. Buzulların bu havzalara doğru nasıl kaydığını anlamak, küresel ısınmanın tetikleyeceği okyanus seviyelerindeki artışı doğru tahmin edebilmek için kilit bir rol oynuyor.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

BİLİM İNSANLARI 3 KİLOMETRELİK BUZU NASIL AŞIP HARİTALANDIRDI?

Elbette bilim insanları bu devasa yapıyı haritalandırmak için devasa matkaplarla buzu kazmadılar. Antarktika'nın gizli manzarasını ortaya çıkarmak için çoklu veri kaynaklarını harmanlayan son teknoloji bir yöntem kullanıldı:

  • Yüksek çözünürlüklü buzul altı topografya ölçümleri ve radarlar.
  • Bölgesel yerçekimi ve manyetik alan verileri.
  • Sismik dalga analizleri ve litosfer modellemeleri.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Cenova Üniversitesi'nden Dr. Egidio Armadillo liderliğinde yürütülen çalışmada, Durham Üniversitesi'nden Dr. Guy Paxman da oldukça önemli bir hesaplamaya imza attı. Ekip, Antarktika'nın üzerindeki devasa buz örtüsü tamamen ortadan kalktığında karanın muazzam ağırlıktan kurtularak yaklaşık 1 kilometre yukarı doğru esneyeceği bir "geri seken topografya" modeli oluşturdu.

Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Bu sayede, gizli kıtanın gerçek yüksekliği ve yelpaze yapısı tüm detaylarıyla aydınlatıldı. Dünya'nın en zorlu kıtası, sakladığı şoke edici sırlarla bilim dünyasını şaşırtmaya devam edecek gibi görünüyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör