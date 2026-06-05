Antarktika’nın kilometrelerce altında şoke eden keşif: Bilim insanları devasa gizli yapıyı ortaya çıkardı!

Uluslararası bir araştırma ekibi, Doğu Antarktika Buz Örtüsü'nün karanlık derinliklerinde, bazı bölgelerde kalınlığı üç kilometreyi (yaklaşık iki mil) aşan devasa buz kütlelerinin altında gizlenmiş dev bir ağ tespit etti. Yıllardır bilim dünyası tarafından ayrı ayrı incelenen ve birbirinden tamamen bağımsız olduğu düşünülen ünlü Wilkes ve Aurora havzalarının yanı sıra, Dünya üzerinde bilinen en büyük buzul altı gölü olan Vostok Gölü'nü barındıran dev havzanın da aslında tek ve devasa bir jeolojik yapının parçaları olduğu anlaşıldı.