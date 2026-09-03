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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için AÖF kayıt yenileme takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ders seçimi ve ödeme adımlarının da yer aldığı süreç için ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:19