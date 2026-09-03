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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

2026-2027 eğitim öğretim yılı için AÖF kayıt yenileme takvimi Anadolu Üniversitesi tarafından duyuruldu. Ders seçimi ve ödeme adımlarının da yer aldığı süreç için ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır? İşte, ayrıntılı bilgiler…

Giriş Tarihi: 03.09.2026 09:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2026 09:19
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi AÖF'te güz dönemi için kayıt yenileme takvimi belli oldu. Öğrenciler, açıklanan tarihler içinde ders seçimi ve ödeme işlemlerini tamamlayarak yeni döneme geçiş yapacak. Kayıt yenileme sürecinde hangi adımların izleneceği de üniversitenin duyurusunda yer aldı.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 güz dönemi kayıt yenileme süreci 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlıyor. Akademik takvime göre öğrenciler işlemlerini 19 Ekim 2026 Pazartesi gününe kadar tamamlaması gerekiyor.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Anadolu Üniversitesi'nin son kayıt yenileme uygulamasında işlemler, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılıyor. Öğrenciler e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresiyle sisteme giriş yaptıktan sonra ders seçimi aşamasını tamamlıyor. 2026-2027 güz dönemine ait ayrıntılı kayıt yenileme duyurusu yayımlandığında işlem adımları ve ödeme seçenekleri de ayrıca netleşecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHİ 2026-2027 | AÖF kayıt yenileme ne zaman başlayacak, nasıl yapılır?

AÖF 2026-2027 KAYIT YENİLEME TAKVİMİ

  • Güz dönemi kayıt yenileme (Ekle-Sil): 5-19 Ekim 2026
  • Güz dönemi başlangıcı: 5 Ekim 2026
  • Güz dönemi ara sınavı: 5-6 Aralık 2026
  • Güz dönemi dönem sonu sınavı: 16-17 Ocak 2027
  • Bahar dönemi kayıt yenileme (Ekle-Sil): 8-22 Şubat 2027