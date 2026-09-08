Trend Galeri Trend Yaşam AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim yılı kayıt yenileme takvimi belli oldu. Yeni dönem öncesinde öğrencilerin ders seçimi ve ödeme adımlarını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, kayıt adımları…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:22