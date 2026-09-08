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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde 2026-2027 eğitim yılı kayıt yenileme takvimi belli oldu. Yeni dönem öncesinde öğrencilerin ders seçimi ve ödeme adımlarını belirtilen tarihlerde tamamlaması gerekiyor. Peki, AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır? İşte, kayıt adımları…

Giriş Tarihi: 08.09.2026 15:12 Güncelleme Tarihi: 08.09.2026 15:22
AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?
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AÖF öğrencileri için yeni dönem öncesinde kayıt yenileme süreci yaklaşıyor. Anadolu Üniversitesi tarafından açıklanan takvimle birlikte ders seçimi ve ödeme işlemlerinin hangi tarihlerde yapılacağı netleşti. Öğrenciler, kayıt yenileme adımlarını Açıköğretim sistemi üzerinden tamamlayacak.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Anadolu Üniversitesi'nin 2026-2027 akademik takvimine göre AÖF güz dönemi kayıt yenileme işlemleri 5 Ekim 2026 Pazartesi günü başlıyor. Ders ekle-sil işlemleride 19 Ekim 2026 Pazartesi günü sona erecek.

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme sürecinde ilk adım ders seçimi olacak. Seçilen derslerin ardından dönem ücreti sistemde görüntülenecek. Adaylar ödeme işlemi tamamladıktan sonra Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden kontrol etmesi gerekecek.

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AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ 2026-2027 | Anadolu Üniversitesi AÖF kayıtları ne zaman, nasıl yapılır?

AÖF 2026-2027 SINAV TARİHLERİ

  • Güz Dönemi Ara Sınavı: 5-6 Aralık 2026
  • Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16-17 Ocak 2027
  • Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10-11 Nisan 2027
  • Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29-30 Mayıs 2027
  • Yaz Okulu Sınavı: 21 Ağustos 2027