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AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?
AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için sınav hazırlıkları sürerken beklenen duyuru geldi. Sınava katılacak öğrencilerin bina, salon ve sınav bilgilerini içeren AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı...
Giriş Tarihi: 08.08.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:07