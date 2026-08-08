Trend Galeri Trend Yaşam AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulunda eğitim alan öğrenciler için sınav hazırlıkları sürerken beklenen duyuru geldi. Sınava katılacak öğrencilerin bina, salon ve sınav bilgilerini içeren AÖF sınav giriş belgesi erişime açıldı. Peki, AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl öğrenilir? İşte, sorgulama ekranı...

Giriş Tarihi: 08.08.2026 06:37 Güncelleme Tarihi: 08.08.2026 14:07
AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi, yaz okulu sınavı öncesinde AÖF sınav giriş belgesi ekranını öğrencilerin kullanımına açtı. AÖF sınav giriş belgesi, Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Sınava katılacak öğrencilerin belgelerinde yer alan sınav yeri bilgilerini kontrol etmesi gerekiyor.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, 2025-2026 öğretim yılı Yaz Okulu Sınavı giriş belgelerini erişime açtı. Öğrenciler sınav giriş belgelerine aosogrenci.anadolu.edu.tr adresindeki Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden ulaşabilecek.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

AÖF yaz okulu sınav yerleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Öğrenciler aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine giriş yaptıktan sonra fotoğraflı sınav giriş belgelerini görüntüleyerek sınava katılacakları bina ve salon bilgilerine ulaşabiliyor.

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AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi'nin 2025-2026 öğretim yılı sınav takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz okulu dönemi de aynı tarihte sona erecek.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026: AÖF yaz okulu sınav yerleri nasıl sorgulanır, sınav ne zaman yapılacak?