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AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026: AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim programlarını tercih etmeyi planlayan adaylar da araştırmalarına hız verdi. Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesindeki 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 21.07.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 21.07.2026 09:18