AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLER 2026: AÖF, ATA AÖF, AUZEF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından açıköğretim programlarını tercih etmeyi planlayan adaylar da araştırmalarına hız verdi. Anadolu Üniversitesi AÖF, Atatürk Üniversitesi ATA AÖF ve İstanbul Üniversitesi AUZEF bünyesindeki 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ile başarı sıralamaları, tercih sürecinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Eczacılık
(5 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|90
100
140
140
|93
103
144
144
|455,43487
439,27836
462,89220
463,58761
|41.247
46.682
46.752
44.990
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|440,60274
418,78625
441,65377
441,93637
|54.848
64.101
65.954
63.826
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|27
30
40
40
|29
32
42
41
|359,46197
346,97689
372,13069
364,66678
|156.837
153.193
149.417
152.057
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|32
—
—
—
|358,49377
—
—
—
|158.468
…
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|343,10151
332,34414
437,45751
436,98032
|188.056
180.713
69.871
68.328
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|21
21
21
21
|312,9987
303,71124
326,63705
300,98813
|264.801
253.160
242.755
290.529
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Dil ve Konuşma Terapisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|SAY
|2025
2024
2023
2022
|2
1
2
2
|2
1
2
2
|236,47552
316,51164
257,23013
350,28427
|734.979
217.274
553.928
175.439
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|70
70
130
130
|72
72
134
134
|418,99293
448,77531
429,88305
421,29920
|3.217
3.626
5.524
9.368
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|42
50
60
60
|44
52
62
62
|393,65607
428,08014
416,79284
413,33261
|10.703
9.776
10.305
13.194
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|69
69
64
62
|391,49159
419,12630
406,30991
406,59481
|11.776
14.688
16.401
17.488
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tarih
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|358,80821
379,20982
354,16903
351,92752
|42.737
64.165
98.185
105.290
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
80
75
75
|42
84
79
77
|358,21269
372,86431
367,43202
370,69826
|43.635
77.050
66.661
61.638
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|85
—
—
—
|91
—
—
—
|352,79601
—
—
—
|52.677
…
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|351,69733
365,36908
359,93260
361,55654
|54.631
94.742
83.328
80.485
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|350,99446
386,50660
375,11385
373,32629
|55.999
51.136
52.269
56.920
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
200
2400
2400
|106
210
2520
2460
|344,0335
332,15040
252,27273
245,42920
|70.503
209.999
787.466
870.365
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Gazetecilik
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|40
85
80
80
|42
91
84
82
|341,38505
345,65271
338,93518
335,48052
|76.932
155.140
146.627
160.382
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|341,29982
383,12366
363,74411
357,91129
|77.145
56.879
74.513
89.283
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sanat Tarihi
(4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|30
30
70
70
|32
32
74
72
|331,33843
344,62556
325,71735
324,54882
|104.612
158.823
201.196
208.100
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|100
200
2800
2800
|106
210
2940
2870
|323,92749
319,97197
246,47414
243,54789
|129.846
270.177
852.207
891.897
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|5800
5800
4800
4800
|6090
6090
5040
4920
|224,05383
236,23402
243,97444
243,38317
|901.540
1.005.688
880.470
893.813
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|SÖZ
|2025
2024
2023
2022
|3000
2500
1200
1200
|3150
2626
1260
1230
|215,49395
229,31609
266,46119
257,30155
|970.211
1.075.710
637.094
737.749
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Hukuk
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|200
300
300
355
|205
308
308
364
|425,96214
416,87153
433,57989
431,65218
|9.923
19.038
11.141
16.617
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Psikoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
60
60
60
|64
64
64
62
|395,86921
395,14151
405,54904
403,55314
|34.764
40.038
37.126
51.481
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|384,05793
—
—
—
|51.316
…
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
50
60
60
|52
52
62
62
|381,50311
376,47212
391,09224
387,91552
|55.363
67.604
60.078
80.589
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
40
70
70
|36
41
72
72
|379,39447
374,53600
387,27497
386,00037
|58.962
71.123
67.106
84.509
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
85
80
80
|64
89
83
82
|370,2549
354,87490
361,86815
358,74047
|76.418
113.360
125.668
150.399
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|60
90
90
90
|64
94
94
93
|361,07979
342,31069
347,83550
340,20567
|96.628
148.735
168.622
209.416
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
—
—
—
|42
—
—
—
|349,58813
—
—
—
|126.549
…
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|110
160
160
160
|116
168
168
164
|343,43593
325,97146
328,99747
321,30005
|145.028
208.479
244.505
288.977
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
60
60
|54
74
64
62
|341,81796
328,19620
338,82768
333,69669
|150.162
199.097
202.150
234.300
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İktisat
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
160
160
160
|106
168
168
164
|338,50763
315,63133
315,55635
309,04919
|161.463
256.879
313.436
353.872
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Maliye
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|80
110
100
100
|84
116
105
103
|329,79768
310,19999
311,90233
310,23672
|193.797
286.613
334.903
347.023
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|50
70
65
65
|54
74
69
67
|322,28028
313,01327
323,08582
325,80488
|225.761
270.843
273.473
268.032
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
95
85
85
|42
101
91
88
|321,29472
296,52252
296,74001
296,12905
|230.295
373.636
435.949
436.186
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sosyoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|40
40
80
80
|42
42
84
82
|316,57816
311,01043
317,61047
316,80148
|252.785
281.996
302.057
311.520
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sağlık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
1600
1600
|106
210
1680
1640
|305,5033
286,40507
254,15747
252,13502
|313.398
451.065
836.997
851.482
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Yönetim Bilişim Sistemleri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
600
600
|106
210
630
615
|304,50194
282,74842
272,75897
261,64090
|319.515
481.646
639.478
742.081
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|55
55
50
50
|58
59
54
52
|302,47644
289,78066
294,61900
293,71727
|332.126
424.048
451.509
453.049
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Havacılık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
1000
1000
1000
|103
1025
1025
1025
|295,16496
241,81442
244,79464
242,10015
|381.226
939.034
949.637
978.411
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İktisat
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
10
|20
20
20
10
|292,95126
258,43118
249,65278
245,30192
|397.007
728.583
889.933
936.487
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Felsefe
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|35
50
50
50
|37
54
54
52
|288,83479
283,33367
289,32379
289,01952
|427.842
476.622
492.965
488.455
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|286,65076
280,97731
278,91185
277,31472
|445.174
497.159
581.985
586.020
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
1000
1000
|106
210
1050
1025
|286,17283
264,91746
242,40057
248,21852
|449.064
655.014
979.901
899.735
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
900
800
800
|264
946
840
820
|284,75501
246,36322
255,93593
253,66199
|460.545
878.299
816.504
833.225
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
1000
900
900
|264
1050
946
923
|277,8452
237,05803
251,98668
251,35855
|519.873
1.004.432
862.154
860.857
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İşletme
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|150
150
150
150
|158
158
158
154
|269,07571
249,6228
261,47098
244,24658
|601.950
836.180
755.089
950.151
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Felsefe
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|100
200
400
400
|106
210
420
410
|264,73848
243,56650
234,10297
238,69993
|645.774
915.473
1.088.677
1.023.680
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
700
600
600
|264
736
630
615
|262,01158
231,01018
241,48330
241,73375
|674.312
1.089.827
991.684
983.311
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|İktisat
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
500
400
400
|264
526
420
410
|261,67458
233,71506
245,26035
244,10694
|677.933
1.051.636
943.771
951.911
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Maliye
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
600
500
500
|264
630
526
513
|261,13953
231,52747
239,78319
240,64457
|683.651
1.082.421
1.013.774
997.665
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|480
480
400
400
|504
504
420
410
|256,28861
242,8233
255,15023
254,69462
|736.054
925.470
825.530
820.952
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|180
150
150
150
|190
158
158
154
|254,30545
242,965
252,84779
241,02429
|758.156
923.565
851.929
992.653
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|250
600
500
500
|264
630
526
513
|250,0424
225,49279
232,20109
236,59623
|806.287
1.168.605
1.114.630
1.052.628
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Taban
Puan
|Başarı
Sırası
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|50
80
80
80
|50
80
82
82
|350,9962
341,36011
337,41333
331,34327
|391.499
470.657
514.885
516.440
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|200
1000
1000
1000
|200
1001
1005
1018
|348,87749
327,70011
338,01363
310,42973
|405.116
580.789
510.267
693.482
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|342,94062
—
—
—
|445.330
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|30
—
—
—
|342,03864
—
—
—
|451.874
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
80
80
80
|36
80
82
81
|339,80734
328,81148
325,86541
321,72739
|467.939
570.924
611.377
591.721
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|337,33392
—
—
—
|486.549
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|70
70
70
70
|70
70
70
70
|335,85124
334,66059
331,88198
330,37202
|497.942
521.534
559.542
523.501
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
80
80
80
|40
80
82
80
|330,7545
322,50207
324,15754
322,60807
|538.894
629.521
626.931
584.445
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
2000
1900
1900
|152
2050
1947
1948
|328,89337
273,59795
266,0432
249,04144
|554.652
1.261.463
1.351.646
1.530.294
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
—
—
—
|31
—
—
—
|328,70895
—
—
—
|556.194
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Dış Ticaret
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|40
65
65
65
|41
67
67
67
|328,56581
317,72562
315,33967
309,36407
|557.414
677.671
712.571
703.859
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
60
60
60
|30
62
62
61
|324,714
309,82394
305,49884
301,00328
|591.324
763.765
818.613
789.940
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|35
65
65
65
|35
66
66
66
|323,6907
307,17136
296,96957
286,79577
|600.651
794.626
919.462
953.917
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
1200
1200
1200
|254
1229
1225
1224
|323,07868
286,49943
297,91526
290,24991
|606.343
1.066.853
907.787
911.900
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
1500
1000
1000
|254
1536
1023
1025
|321,28281
279,12676
278,76792
261,9143
|623.137
1.175.953
1.161.931
1.308.101
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Pazarlama
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|30
65
65
65
|31
67
67
67
|320,3583
303,80038
298,55097
291,659
|631.778
835.063
899.815
895.007
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
65
65
|65
65
65
66
|317,61251
314,90465
316,24438
307,30582
|658.295
707.564
703.166
724.139
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
3400
3400
3400
|153
3484
3485
3485
|313,96928
251,93222
257,18174
255,32208
|695.054
1.619.188
1.493.465
1.418.321
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|80
80
80
80
|81
82
82
82
|309,22266
301,83228
289,03332
277,94534
|745.631
859.230
1.020.866
1.069.952
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
1500
1450
1450
|300
1534
1486
1487
|306,19306
264,32108
267,96508
262,50437
|779.221
1.410.453
1.321.844
1.298.678
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
1300
1100
1100
|251
1331
1126
1126
|306,04213
271,20773
276,15531
271,70805
|780.895
1.299.223
1.199.462
1.158.069
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
2000
1400
1400
|254
2048
1435
1434
|305,37708
261,5434
268,36693
262,35492
|788.529
1.456.151
1.315.711
1.301.104
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|65
65
60
60
|67
67
62
62
|301,51188
290,53537
283,89772
276,48403
|833.384
1.009.713
1.090.110
1.090.086
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Dış Ticaret
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
2000
900
900
|255
2049
921
922
|301,0655
254,57487
276,38057
269,58147
|838.676
1.574.039
1.196.305
1.189.432
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|500
5000
5700
5700
|510
5124
5841
5842
|300,50198
250,71767
255,87242
255,58948
|845.303
1.640.177
1.514.978
1.413.752
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İşletme Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
1500
1400
1400
|305
1537
1433
1434
|300,06945
258,58595
264,81841
263,71673
|850.564
1.505.622
1.370.581
1.279.394
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1200
1200
1200
|1022
1226
1228
1228
|299,32704
286,57759
296,90022
283,86376
|859.348
1.065.736
920.274
991.319
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|250
400
400
400
|255
408
409
410
|297,28807
277,64698
280,38551
274,44348
|884.249
1.198.767
1.138.876
1.118.626
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2400
2000
600
600
|2449
2038
609
607
|293,84456
289,74315
344,43308
324,96955
|927.169
1.020.708
462.687
565.285
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Medya ve İletişim
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|150
1000
500
500
|153
1025
513
512
|290,04416
244,67521
263,36058
261,11624
|975.603
1.746.050
1.393.557
1.321.132
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Lojistik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|900
900
850
850
|917
921
870
872
|285,82802
268,93391
271,81963
268,63963
|1.031.004
1.335.754
1.263.244
1.203.678
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|600
600
600
600
|614
613
613
614
|283,54572
278,07998
278,98021
273,96101
|1.061.633
1.192.140
1.158.992
1.125.563
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Aşçılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1600
1800
1500
1500
|1630
1838
1532
1538
|279,69706
268,62117
277,66361
272,69401
|1.114.348
1.340.829
1.177.885
1.143.830
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|300
300
300
300
|308
308
308
308
|275,82513
260,29875
261,72645
262,47256
|1.168.332
1.476.766
1.419.421
1.299.201
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Emlak Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
450
450
|1025
1024
462
460
|271,93111
256,28993
279,74742
271,43604
|1.223.507
1.544.635
1.148.030
1.162.075
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1700
1700
1700
1700
|1742
1743
1743
1742
|270,35925
254,74762
255,01332
248,29426
|1.246.149
1.571.037
1.529.354
1.544.152
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3000
3000
2550
2550
|3075
3074
2612
2614
|264,64135
247,55752
252,70285
252,88637
|1.328.430
1.695.370
1.568.534
1.460.824
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|3000
3000
2000
1200
|3073
3075
2043
1229
|261,53002
247,44876
281,90791
281,91687
|1.373.853
1.697.274
1.117.477
1.016.547
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1300
1300
1100
1100
|1332
1333
1128
1128
|261,24112
244,53368
260,90322
255,87515
|1.378.066
1.748.551
1.432.668
1.408.725
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
650
650
|1025
1025
667
667
|260,73756
248,0702
265,06505
261,00729
|1.385.447
1.686.272
1.366.742
1.322.904
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1000
1000
500
500
|1024
1025
513
513
|256,62887
242,94036
260,94419
258,28109
|1.445.499
1.776.960
1.432.008
1.367.950
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Marka İletişimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2000
2000
450
450
|2050
2050
462
462
|249,39893
237,64775
257,13636
256,96936
|1.551.487
1.871.814
1.494.203
1.389.942
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|14500
14500
14500
14500
|14862
14862
14860
14862
|240,24365
243,64507
243,33587
249,91497
|1.686.089
1.764.307
1.731.043
1.514.301
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Engelliler Entegre Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Bilgisayar Operatörlüğü
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
11
|12
11
10
12
|Dolmadı
254,47231
264,27653
256,52192
|Dolmadı
1.575.831
1.379.036
1.397.698
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Engelliler Entegre Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Yapı Ressamlığı
(2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|11
10
10
11
|11
11
11
12
|Dolmadı
232,66014
231,73007
232,98986
|Dolmadı
1.962.633
1.945.400
1.854.025
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Büyük Veri Analistliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|2
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)
|Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)
|TYT
|2025
2024
2023
2022
|1
—
—
—
|0
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—