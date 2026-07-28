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AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, Anadolu Üniversitesi (AÖF), Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bünyesindeki 2 ve 4 yıllık açıköğretim programlarını incelemeye başladı. Bölümler ve taban puanları, tercih listesine yön verecek en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:24