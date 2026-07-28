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AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

2026 YKS tercihleri 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Tercih döneminin yaklaşmasıyla birlikte adaylar, Anadolu Üniversitesi (AÖF), Atatürk Üniversitesi (ATA AÖF) ve İstanbul Üniversitesi (AUZEF) bünyesindeki 2 ve 4 yıllık açıköğretim programlarını incelemeye başladı. Bölümler ve taban puanları, tercih listesine yön verecek en önemli başlıklar arasında yer alıyor.

Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:19 Güncelleme Tarihi: 28.07.2026 13:24
AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

YKS tercihleri için geri sayım sürüyor. 29 Temmuz Çarşamba günü başlayacak tercih süreci öncesinde adaylar, ATA AÖF, AUZEF ve Anadolu Üniversitesi AÖF'nin 2 ve 4 yıllık bölümleri ile taban puanlarını araştırıyor.

AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

AÖF 4 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eczacılık Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Eczacılık
(5 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 90
100
140
140		 93
103
144
144		 455,43487
439,27836
462,89220
463,58761		 41.247
46.682
46.752
44.990
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 440,60274
418,78625
441,65377
441,93637		 54.848
64.101
65.954
63.826
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Beslenme ve Diyetetik
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 27
30
40
40		 29
32
42
41		 359,46197
346,97689
372,13069
364,66678		 156.837
153.193
149.417
152.057
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Güzel Sanatlar Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Dijital Oyun Tasarımı
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 30


 32


 358,49377


 158.468
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İlköğretim Matematik Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 343,10151
332,34414
437,45751
436,98032		 188.056
180.713
69.871
68.328
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 21
21
21
21		 312,9987
303,71124
326,63705
300,98813		 264.801
253.160
242.755
290.529
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Dil ve Konuşma Terapisi
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 SAY 2025
2024
2023
2022		 2
1
2
2		 2
1
2
2		 236,47552
316,51164
257,23013
350,28427		 734.979
217.274
553.928
175.439
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Özel Eğitim Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 70
70
130
130		 72
72
134
134		 418,99293
448,77531
429,88305
421,29920		 3.217
3.626
5.524
9.368
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Okul Öncesi Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 42
50
60
60		 44
52
62
62		 393,65607
428,08014
416,79284
413,33261		 10.703
9.776
10.305
13.194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 69
69
64
62		 391,49159
419,12630
406,30991
406,59481		 11.776
14.688
16.401
17.488
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tarih
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 358,80821
379,20982
354,16903
351,92752		 42.737
64.165
98.185
105.290
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sinema ve Televizyon
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
80
75
75		 42
84
79
77		 358,21269
372,86431
367,43202
370,69826		 43.635
77.050
66.661
61.638
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Yeni Medya ve İletişim
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 85


 91


 352,79601


 52.677
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 351,69733
365,36908
359,93260
361,55654		 54.631
94.742
83.328
80.485
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 350,99446
386,50660
375,11385
373,32629		 55.999
51.136
52.269
56.920
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Tarih
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
200
2400
2400		 106
210
2520
2460		 344,0335
332,15040
252,27273
245,42920		 70.503
209.999
787.466
870.365
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İletişim Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Gazetecilik
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 40
85
80
80		 42
91
84
82		 341,38505
345,65271
338,93518
335,48052		 76.932
155.140
146.627
160.382
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 341,29982
383,12366
363,74411
357,91129		 77.145
56.879
74.513
89.283
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sanat Tarihi
(4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 30
30
70
70		 32
32
74
72		 331,33843
344,62556
325,71735
324,54882		 104.612
158.823
201.196
208.100
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Türk Dili ve Edebiyatı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 100
200
2800
2800		 106
210
2940
2870		 323,92749
319,97197
246,47414
243,54789		 129.846
270.177
852.207
891.897
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 5800
5800
4800
4800		 6090
6090
5040
4920		 224,05383
236,23402
243,97444
243,38317		 901.540
1.005.688
880.470
893.813
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Görsel İletişim Tasarımı
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 SÖZ 2025
2024
2023
2022		 3000
2500
1200
1200		 3150
2626
1260
1230		 215,49395
229,31609
266,46119
257,30155		 970.211
1.075.710
637.094
737.749
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Hukuk Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Hukuk
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 200
300
300
355		 205
308
308
364		 425,96214
416,87153
433,57989
431,65218		 9.923
19.038
11.141
16.617
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Psikoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
60
60
60		 64
64
64
62		 395,86921
395,14151
405,54904
403,55314		 34.764
40.038
37.126
51.481
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 384,05793


 51.316
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sınıf Öğretmenliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
50
60
60		 52
52
62
62		 381,50311
376,47212
391,09224
387,91552		 55.363
67.604
60.078
80.589
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eğitim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
40
70
70		 36
41
72
72		 379,39447
374,53600
387,27497
386,00037		 58.962
71.123
67.106
84.509
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
85
80
80		 64
89
83
82		 370,2549
354,87490
361,86815
358,74047		 76.418
113.360
125.668
150.399
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 60
90
90
90		 64
94
94
93		 361,07979
342,31069
347,83550
340,20567		 96.628
148.735
168.622
209.416
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40


 42


 349,58813


 126.549
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 110
160
160
160		 116
168
168
164		 343,43593
325,97146
328,99747
321,30005		 145.028
208.479
244.505
288.977
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
60
60		 54
74
64
62		 341,81796
328,19620
338,82768
333,69669		 150.162
199.097
202.150
234.300
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İktisat
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
160
160
160		 106
168
168
164		 338,50763
315,63133
315,55635
309,04919		 161.463
256.879
313.436
353.872
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Maliye
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 80
110
100
100		 84
116
105
103		 329,79768
310,19999
311,90233
310,23672		 193.797
286.613
334.903
347.023
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sosyal Hizmet
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 50
70
65
65		 54
74
69
67		 322,28028
313,01327
323,08582
325,80488		 225.761
270.843
273.473
268.032
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
95
85
85		 42
101
91
88		 321,29472
296,52252
296,74001
296,12905		 230.295
373.636
435.949
436.186
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sosyoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 40
40
80
80		 42
42
84
82		 316,57816
311,01043
317,61047
316,80148		 252.785
281.996
302.057
311.520
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sağlık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
1600
1600		 106
210
1680
1640		 305,5033
286,40507
254,15747
252,13502		 313.398
451.065
836.997
851.482
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Yönetim Bilişim Sistemleri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
600
600		 106
210
630
615		 304,50194
282,74842
272,75897
261,64090		 319.515
481.646
639.478
742.081
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Turizm Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Turizm İşletmeciliği
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 55
55
50
50		 58
59
54
52		 302,47644
289,78066
294,61900
293,71727		 332.126
424.048
451.509
453.049
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Havacılık Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
1000
1000
1000		 103
1025
1025
1025		 295,16496
241,81442
244,79464
242,10015		 381.226
939.034
949.637
978.411
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İktisat
(İngilizce) (UOLP-Suny Cortland) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
10		 20
20
20
10		 292,95126
258,43118
249,65278
245,30192		 397.007
728.583
889.933
936.487
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Felsefe
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 35
50
50
50		 37
54
54
52		 288,83479
283,33367
289,32379
289,01952		 427.842
476.622
492.965
488.455
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 286,65076
280,97731
278,91185
277,31472		 445.174
497.159
581.985
586.020
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Sosyoloji
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
1000
1000		 106
210
1050
1025		 286,17283
264,91746
242,40057
248,21852		 449.064
655.014
979.901
899.735
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
900
800
800		 264
946
840
820		 284,75501
246,36322
255,93593
253,66199		 460.545
878.299
816.504
833.225
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
1000
900
900		 264
1050
946
923		 277,8452
237,05803
251,98668
251,35855		 519.873
1.004.432
862.154
860.857
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İşletme
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 150
150
150
150		 158
158
158
154		 269,07571
249,6228
261,47098
244,24658		 601.950
836.180
755.089
950.151
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Felsefe
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 100
200
400
400		 106
210
420
410		 264,73848
243,56650
234,10297
238,69993		 645.774
915.473
1.088.677
1.023.680
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
700
600
600		 264
736
630
615		 262,01158
231,01018
241,48330
241,73375		 674.312
1.089.827
991.684
983.311
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 İktisat
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
500
400
400		 264
526
420
410		 261,67458
233,71506
245,26035
244,10694		 677.933
1.051.636
943.771
951.911
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Maliye
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
600
500
500		 264
630
526
513		 261,13953
231,52747
239,78319
240,64457		 683.651
1.082.421
1.013.774
997.665
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 480
480
400
400		 504
504
420
410		 256,28861
242,8233
255,15023
254,69462		 736.054
925.470
825.530
820.952
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Uluslararası İlişkiler
(İngilizce) (Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 180
150
150
150		 190
158
158
154		 254,30545
242,965
252,84779
241,02429		 758.156
923.565
851.929
992.653
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
(Açıköğretim) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 250
600
500
500		 264
630
526
513		 250,0424
225,49279
232,20109
236,59623		 806.287
1.168.605
1.114.630
1.052.628
AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

AÖF 2 YILLIK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Taban
Puan		 Başarı
Sırası
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 50
80
80
80		 50
80
82
82		 350,9962
341,36011
337,41333
331,34327		 391.499
470.657
514.885
516.440
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 200
1000
1000
1000		 200
1001
1005
1018		 348,87749
327,70011
338,01363
310,42973		 405.116
580.789
510.267
693.482
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Büyük Veri Analistliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 342,94062


 445.330
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Oyun Geliştirme ve Programlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 30


 342,03864


 451.874
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Eczane Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
80
80
80		 36
80
82
81		 339,80734
328,81148
325,86541
321,72739		 467.939
570.924
611.377
591.721
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 337,33392


 486.549
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 70
70
70
70		 70
70
70
70		 335,85124
334,66059
331,88198
330,37202		 497.942
521.534
559.542
523.501
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
80
80
80		 40
80
82
80		 330,7545
322,50207
324,15754
322,60807		 538.894
629.521
626.931
584.445
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
2000
1900
1900		 152
2050
1947
1948		 328,89337
273,59795
266,0432
249,04144		 554.652
1.261.463
1.351.646
1.530.294
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30


 31


 328,70895


 556.194
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Dış Ticaret
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 40
65
65
65		 41
67
67
67		 328,56581
317,72562
315,33967
309,36407		 557.414
677.671
712.571
703.859
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
60
60
60		 30
62
62
61		 324,714
309,82394
305,49884
301,00328		 591.324
763.765
818.613
789.940
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 35
65
65
65		 35
66
66
66		 323,6907
307,17136
296,96957
286,79577		 600.651
794.626
919.462
953.917
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İş Sağlığı ve Güvenliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
1200
1200
1200		 254
1229
1225
1224		 323,07868
286,49943
297,91526
290,24991		 606.343
1.066.853
907.787
911.900
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
1500
1000
1000		 254
1536
1023
1025		 321,28281
279,12676
278,76792
261,9143		 623.137
1.175.953
1.161.931
1.308.101
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Pazarlama
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 30
65
65
65		 31
67
67
67		 320,3583
303,80038
298,55097
291,659		 631.778
835.063
899.815
895.007
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
65
65		 65
65
65
66		 317,61251
314,90465
316,24438
307,30582		 658.295
707.564
703.166
724.139
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sağlık Kurumları İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
3400
3400
3400		 153
3484
3485
3485		 313,96928
251,93222
257,18174
255,32208		 695.054
1.619.188
1.493.465
1.418.321
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Yunus Emre Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 80
80
80
80		 81
82
82
82		 309,22266
301,83228
289,03332
277,94534		 745.631
859.230
1.020.866
1.069.952
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
1500
1450
1450		 300
1534
1486
1487		 306,19306
264,32108
267,96508
262,50437		 779.221
1.410.453
1.321.844
1.298.678
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İnsan Kaynakları Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
1300
1100
1100		 251
1331
1126
1126		 306,04213
271,20773
276,15531
271,70805		 780.895
1.299.223
1.199.462
1.158.069
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bankacılık ve Sigortacılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
2000
1400
1400		 254
2048
1435
1434		 305,37708
261,5434
268,36693
262,35492		 788.529
1.456.151
1.315.711
1.301.104
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Eskişehir Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 65
65
60
60		 67
67
62
62		 301,51188
290,53537
283,89772
276,48403		 833.384
1.009.713
1.090.110
1.090.086
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Dış Ticaret
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
2000
900
900		 255
2049
921
922		 301,0655
254,57487
276,38057
269,58147		 838.676
1.574.039
1.196.305
1.189.432
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 500
5000
5700
5700		 510
5124
5841
5842		 300,50198
250,71767
255,87242
255,58948		 845.303
1.640.177
1.514.978
1.413.752
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İşletme Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
1500
1400
1400		 305
1537
1433
1434		 300,06945
258,58595
264,81841
263,71673		 850.564
1.505.622
1.370.581
1.279.394
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Acil Durum ve Afet Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1200
1200
1200		 1022
1226
1228
1228		 299,32704
286,57759
296,90022
283,86376		 859.348
1.065.736
920.274
991.319
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Turizm ve Otel İşletmeciliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 250
400
400
400		 255
408
409
410		 297,28807
277,64698
280,38551
274,44348		 884.249
1.198.767
1.138.876
1.118.626
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Programcılığı
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2400
2000
600
600		 2449
2038
609
607		 293,84456
289,74315
344,43308
324,96955		 927.169
1.020.708
462.687
565.285
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Medya ve İletişim
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 150
1000
500
500		 153
1025
513
512		 290,04416
244,67521
263,36058
261,11624		 975.603
1.746.050
1.393.557
1.321.132
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Lojistik
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 900
900
850
850		 917
921
870
872		 285,82802
268,93391
271,81963
268,63963		 1.031.004
1.335.754
1.263.244
1.203.678
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Tarım Teknolojisi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 600
600
600
600		 614
613
613
614		 283,54572
278,07998
278,98021
273,96101		 1.061.633
1.192.140
1.158.992
1.125.563
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Aşçılık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1600
1800
1500
1500		 1630
1838
1532
1538		 279,69706
268,62117
277,66361
272,69401		 1.114.348
1.340.829
1.177.885
1.143.830
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Kültürel Miras ve Turizm
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 300
300
300
300		 308
308
308
308		 275,82513
260,29875
261,72645
262,47256		 1.168.332
1.476.766
1.419.421
1.299.201
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Emlak Yönetimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1000
450
450		 1025
1024
462
460		 271,93111
256,28993
279,74742
271,43604		 1.223.507
1.544.635
1.148.030
1.162.075
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1700
1700
1700
1700		 1742
1743
1743
1742		 270,35925
254,74762
255,01332
248,29426		 1.246.149
1.571.037
1.529.354
1.544.152
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3000
3000
2550
2550		 3075
3074
2612
2614		 264,64135
247,55752
252,70285
252,88637		 1.328.430
1.695.370
1.568.534
1.460.824
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Web Tasarımı ve Kodlama
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 3000
3000
2000
1200		 3073
3075
2043
1229		 261,53002
247,44876
281,90791
281,91687		 1.373.853
1.697.274
1.117.477
1.016.547
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Sosyal Medya Yöneticiliği
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1300
1300
1100
1100		 1332
1333
1128
1128		 261,24112
244,53368
260,90322
255,87515		 1.378.066
1.748.551
1.432.668
1.408.725
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Fotoğrafçılık ve Kameramanlık
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1000
650
650		 1025
1025
667
667		 260,73756
248,0702
265,06505
261,00729		 1.385.447
1.686.272
1.366.742
1.322.904
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Coğrafi Bilgi Sistemleri
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1000
1000
500
500		 1024
1025
513
513		 256,62887
242,94036
260,94419
258,28109		 1.445.499
1.776.960
1.432.008
1.367.950
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Marka İletişimi
(Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2000
2000
450
450		 2050
2050
462
462		 249,39893
237,64775
257,13636
256,96936		 1.551.487
1.871.814
1.494.203
1.389.942
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Açıköğretim Fakültesi (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 İlahiyat
(Önlisans) (Açıköğretim) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 14500
14500
14500
14500		 14862
14862
14860
14862		 240,24365
243,64507
243,33587
249,91497		 1.686.089
1.764.307
1.731.043
1.514.301
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Engelliler Entegre Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Bilgisayar Operatörlüğü
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
11		 12
11
10
12		 Dolmadı
254,47231
264,27653
256,52192		 Dolmadı
1.575.831
1.379.036
1.397.698
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Engelliler Entegre Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Yapı Ressamlığı
(2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 11
10
10
11		 11
11
11
12		 Dolmadı
232,66014
231,73007
232,98986		 Dolmadı
1.962.633
1.945.400
1.854.025
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Arka-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Büyük Veri Analistliği
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 2


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu (ESKİŞEHİR) (Devlet)		 Ön-Yüz Yazılım Geliştirme
(KKTC Uyruklu) (2 Yıllık)		 TYT 2025
2024
2023
2022		 1


 0


 Dolmadı


 Dolmadı
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AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Not: Listeler, 2025 yerleştirme verileri referans alınarak hazırlanmış olup 2026 tercih döneminde ÖSYM'nin güncel tercih kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte kontrol edilmelidir. Her yıl taban puanlar kontenjan, başvuru yoğunluğu ve başarı sıralamalarına göre değişiklik gösterebilir.

ÖSYM tarafından paylaşılan, üniversitelerin 2025 yılı kontenjanları ve taban puanlarına ilişkin verilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

2025-YKS YERLEŞTİRME SONUÇLARINA İLİŞKİN SAYISAL BİLGİLER

AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları

Aşağıdaki linke tıklayarak YÖK Atlas Tercih Sihirbazı'na ulaşabilirsiniz:

YÖK ATLAS İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF TABAN PUANLARI VE BÖLÜMLERİ 2026 | ATA AÖF, AUZEF, AÖF 2-4 yıllık bölümler ve taban puanları
Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör