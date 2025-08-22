Trend Galeri Trend Yaşam AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sonuçları bekleniyor!

Üniversite eğitimlerine açıköğretim fakültesiyle devam eden öğrenciler yaz döneminde de eğitimlerini sürdürdü.Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin İktisat ve İşletme bölümlerinde öğrenim gören ve başarısız dersleri bulunan adaylar, 16 Ağustos'ta yapılan yaz okulu sınavına girdi. Öğrencilere sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltildi ve sınav süresi 30 dakika olarak belirlendi. Şimdi ise gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF yaz okulu sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Giriş Tarihi: 22.08.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 11:27
AÖF yaz okulu sınavlarının ardından öğrenciler sonuç duyurusunu merakla bekliyor. Bahar ve güz döneminde başarısız oldukları dersleri telafi etme imkânı bulan adaylar, yaz okulundan aldıkları notlarla mezuniyet ihtimalini yükseltmek istiyor. Sınav süreci tamamlanırken gözler Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, 2025 AÖF yaz okulu sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi, AÖF yaz okulu sınav sonuçları için kesin bir tarih paylaşmadı. Sınava giren öğrenciler ise sonuçların yaklaşık iki hafta içinde erişime açılmasını bekliyor. Bu süreçte gözler, üniversitenin resmi açıklamalarında olacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI SORGULAMA

Sınav sonuçları yayına girdiği anda, öğrenciler şu yöntemlerle erişebilirler:

Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden — aof.anadolu.edu.tr ya da aosogrenci.anadolu.edu.tr

e‑Devlet Kapısı üzerinden — T.C. kimlik numarası ve e‑Devlet şifresiyle giriş yapılarak sınav sonuçlarına ulaşılabilir.

AÖF yaz okulu sınavında ders geçme notu alt sınırı 35 olarak belirlendi. Sınavın değerlendirmesi yapılırken 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürecek.

Yaz okulu sınav sonuçları Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi (AÖF otomasyonu) üzerinden yayımlanacak. Adaylara sonuçlar basılı veya mail yoluyla ayrıca bildirilmeyecek.