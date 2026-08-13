Trend Galeri Trend Yaşam AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sürecinde sınav hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF yaz okulu sınavı tarihi ve sınav giriş belgesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:27
AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

Yaz okulu derslerini tamamlayan AÖF öğrencileri gözünü dönem sonunda uygulanacak sınava çevirdi. Sınav tarihiyle birlikte adayların sınava gireceği bina ve salon bilgilerini gösteren giriş belgeleri de erişime açıldı.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 öğretim yılı akademik takvimine göre AÖF Yaz Okulu Sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz okulu sürecinin sonunda uygulanacak sınavla birlikte öğrencilerin yaz okulu süreci tamamlanacak.

AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi, Yaz Okulu Sınavı için sınav giriş belgelerinin yayımlandığını duyurdu. Böylece sınava katılacak öğrenciler, sınav yeri bilgilerine ulaşarak hazırlıklarını tamamlayabilecek.

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AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sayfasındaki "Yaz Okulu Sınavı Sınav Giriş Belgeleri Yayımlandı" bağlantısı üzerinden öğrenci giriş ekranına ulaşabilecek. Sistem üzerinden giriş yapıldıktan sonra sınav giriş belgesi görüntülenebilecek.

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AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?