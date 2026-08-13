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AÖF YAZ OKULU SINAV TAKVİMİ 2026: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sürecinde sınav hazırlıkları devam ediyor. Sınava katılacak öğrenciler için AÖF yaz okulu sınavı tarihi ve sınav giriş belgesine ilişkin ayrıntılar belli oldu. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman yapılacak, giriş belgesi nasıl alınır?

Giriş Tarihi: 13.08.2026 09:43 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:27