AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sonuçlar için kesin bir gün açıklamıyor. Üniversitenin sınav uygulama esaslarına göre sonuçlar, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde Anadolu Mobil ve Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmiyor.

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