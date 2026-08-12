Trend Galeri Trend Yaşam AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. AÖF yaz okulu kapsamında öğrencilerin katılacağı oturum için tarih ve giriş belgesi ayrıntıları netleşti. AÖF yaz okulu öğrencileri, belge üzerinden merkez, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Peki, yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:23 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:31
AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu süreci devam ederken öğrenciler dönem sonu oturumu için hazırlıklarını sürdürüyor. AÖF yaz okulu kapsamında katılımcıların merkez ve salon bilgilerine erişebileceği giriş belgesi de çevrim içi sistem üzerinden görüntülenebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi 2025-2026 öğretim yılı akademik takvimine göre yaz okulu sınavı 22 Ağustos 2026 Cumartesi günü yapılacak. Yaz okulu dönemi de aynı tarihte sona erecek. Öğrenciler, kendileri için belirlenen saat ve sınav merkezini giriş belgeleri üzerinden kontrol edebilecek.

AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Öğrenci Destek Sistemi'nde yer alan duyuruya göre 2025-2026 Yaz Okulu Sınav Giriş Belgeleri yayımlandı. Belgelerde öğrencilerin sınava gireceği il, ilçe, bina, salon ve sıra bilgilerinin yanı sıra oturum saati de bulunuyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

AÖF YAZ OKULU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi sonuçlar için kesin bir gün açıklamıyor. Üniversitenin sınav uygulama esaslarına göre sonuçlar, sınav tarihinden yaklaşık 15 gün içerisinde Anadolu Mobil ve Açıköğretim Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden öğrenilebiliyor. Sonuç belgeleri ayrıca posta yoluyla gönderilmiyor.

AÇIKÖĞRETİM BİLGİ SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?