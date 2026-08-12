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AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
AÖF YAZ OKULU SINAVI İÇİN TARİH BELLİ OLDU! Yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinde yaz okulu döneminin tamamlanmasına kısa süre kaldı. AÖF yaz okulu kapsamında öğrencilerin katılacağı oturum için tarih ve giriş belgesi ayrıntıları netleşti. AÖF yaz okulu öğrencileri, belge üzerinden merkez, bina ve salon bilgilerine ulaşabilecek. Peki, yaz okulu sınavı ne zaman, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte, ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:23
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 10:31