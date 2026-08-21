Trend Galeri Trend Yaşam AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

Açık Öğretim Lisesi ek sınavına katılacak öğrenciler için beklenen ekran erişime açıldı. AÖL ek sınav giriş belgesi üzerinden merkez, tarih ve oturum ayrıntılarına ulaşılabilecek. MEB, e-Sınav sürecinde uygulanacak esasları da duyurdu. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır, e-Sınav ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:55 Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 15:03
AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

Randevusunu oluşturan öğrenciler, katılacakları merkez ve oturum detaylarını artık sistem üzerinden görüntüleyebilecek. AÖL ek sınav giriş belgesi Açık Öğretim Bilgi Yönetim Sistemi'nde erişime açılırken, sınav günü için gerekli bilgiler de adaylarla paylaşıldı.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Ek sınav için e-Sınav randevusunu oluşturan öğrenciler, 21 Ağustos itibarıyla AÖL ek sınav giriş belgesi ekranına ulaşabiliyor. Belgeyi almak için Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne giriş yaptıktan sonra "Öğrenci Genel Bilgileri > e-Sınav Randevu > Sınav Bilgilerini Yazdır" adımlarının izlenmesi gerekiyor.

AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı AÖL ek sınavları 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Uygulama, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen merkezlerde e-Sınav yöntemiyle yapılacak. Öğrenciler kendileri için oluşturdukları randevuda belirtilen tarih ve merkezde sınava katılacak.

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AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren ilan edilecek. Öğrenciler puanlarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak görebilecek. Böylece ek sınav sonrasında mezuniyet durumuna ilişkin bilgiler de sistem üzerinden takip edilebilecek.

2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ!