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AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?
AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?
Açık Öğretim Lisesi ek sınavına katılacak öğrenciler için beklenen ekran erişime açıldı. AÖL ek sınav giriş belgesi üzerinden merkez, tarih ve oturum ayrıntılarına ulaşılabilecek. MEB, e-Sınav sürecinde uygulanacak esasları da duyurdu. Peki, AÖL ek sınav giriş belgesi nasıl alınır, e-Sınav ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.08.2026 14:55
Güncelleme Tarihi: 21.08.2026 15:03