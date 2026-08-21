AÖL EK SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI || e-Sınav ne zaman yapılacak, sınav yeri nasıl öğrenilir?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçlar 1 Eylül 2026 tarihinden itibaren ilan edilecek. Öğrenciler puanlarını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemi'ne T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle giriş yaparak görebilecek. Böylece ek sınav sonrasında mezuniyet durumuna ilişkin bilgiler de sistem üzerinden takip edilebilecek.

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