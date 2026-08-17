AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava; 2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan, MSÜ veya YÖS sonucuyla bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ya da üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olamayan öğrenciler katılabilecek. YKS sonucuna göre tercih hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav hakkı sisteme işlendi.

Öğrenciler ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kontrol edebilecek.

AÖL 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ