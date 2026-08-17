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AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?
AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?
Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. AÖL ek sınavı öncesinde e-Sınav randevularının alınacağı tarih, sınav giriş belgeleri ve uygulama takvimi belli oldu. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak, e-Sınav randevusu nasıl alınır? İşte MEB takvimine ilişkin ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:24
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 12:36