Trend Galeri Trend Yaşam AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav sürecinde yeni aşamaya geçiliyor. AÖL ek sınavı öncesinde e-Sınav randevularının alınacağı tarih, sınav giriş belgeleri ve uygulama takvimi belli oldu. Peki, AÖL ek sınavı ne zaman yapılacak, e-Sınav randevusu nasıl alınır? İşte MEB takvimine ilişkin ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 17.08.2026 12:24 Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 12:36
AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

MEB, Açık Öğretim Lisesi ek sınavına katılacak öğrenciler için başvuru sonrasındaki süreci duyurdu. Öğrencilerin sınav öncesinde randevu ve giriş belgesi işlemlerini belirlenen tarihler içerisinde tamamlaması gerekecek.

AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÇIK LİSE EK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı ek sınavı 22-31 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. MEB tarafından açıklanan takvime göre sınavlar, e-Sınav merkezlerinde uygulanacak. Öğrenciler kendileri için oluşturdukları randevu tarihinde sınava katılacak.

AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÖL E-SINAV RANDEVUSU NE ZAMAN ALINACAK?

Ek sınava katılacak öğrencilerin e-Sınav randevu işlemleri 18 Ağustos'ta başlayacak ve 20 Ağustos 2026 saat 23.59'da sona erecek. Sınav ücretini yatıran öğrenciler, Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine giriş yaparak randevularını oluşturabilecek. Belirlenen tarihler arasında randevu almayan öğrenciler ek sınava katılamayacak.

AÇIK ÖĞRETİM LİSELERİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÖL EK SINAVINA KİMLER KATILABİLİR?

Ek sınava; 2026 YKS sonucuna göre tercih yapma hakkı bulunan, MSÜ veya YÖS sonucuyla bir yükseköğretim kurumuna kayıt hakkı kazanan ya da üniversitelerden kayıt için kabul alan ancak Açık Öğretim Lisesinden henüz mezun olamayan öğrenciler katılabilecek. YKS sonucuna göre tercih hakkı bulunan öğrencilerin ek sınav hakkı sisteme işlendi.

Öğrenciler ek sınav haklarının bulunup bulunmadığını Açık Öğretim Liseleri Bilgi Yönetim Sistemine T.C. kimlik veya öğrenci numarası ve şifreleriyle giriş yaparak kontrol edebilecek.

AÖL 2025-2026 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI EK SINAV DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL EK SINAV TARİHİ 2026 | Açık Lise ek sınavı ne zaman, e-Sınav randevusu nasıl alınır?

AÖL EK SINAV KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Ek sınava katılacak öğrenciler için kayıt yenileme ücreti 750 TL olarak belirlendi. Ücret ödeme ve kayıt yenileme işlemleri 17 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar tamamlanabilecek. Ödemeler MEB Ödeme Sistemi üzerinden kredi veya banka kartıyla ya da duyuruda belirtilen bankaların ATM, internet ve mobil bankacılık kanalları aracılığıyla yapılabilecek.

MEB ÖDEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!