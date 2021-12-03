Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Elektrikli araç pazarı her geçen gün genişliyor ve tüketicilerin bu araçlara olan talebi de artıyor. Otomotiv devleri kademeli olarak içten yanmalı araçlarının üretimini sonlandırıp, tamamen elektrikli otomobiller üretecek. Teknoloji devleri de elektrikli araç pazarına girmek ve pastadan pay kapmak istiyorlar ki, Apple'ın ismi bu konuda sıklıkla anılmıştı.

ABD'li teknoloji devi Apple'ın bir süredir elektrikli otomobil geliştirdiğini biliyoruz. Şirket tarafından aracın tasarımı ve özellikleri hakkında resmi açıklamalar yapılmasa da konu üzerine çeşitli şirketlerin paylaştığı proje tasarımları, özellikleri ve çıkış tarihi gibi gelişmeleri sık sık duyuyoruz.

Apple'ın ABD yollarında otonom araçları test ettiği, Titan projesi için binlerce yazılımcıyı istihdam ettiği biliniyor. Şirket, Titan projesiyle yakında piyasaya bir ürün çıkaracak. Çok yakın bir zamana kadar bu ürünün bir elektrikli araba olacağı düşünülürken geçtiğimiz günlerde Apple'ın podcast yayıncısının gerçekleştirdiği bir yayın, projenin araba olmama ihtimali üzerine akıllarda soru işareti bıraktı.

Apple'ın podcast yayıncısı John Gruber, gazeteci Jim Dalrymple ile yaptığı yayında Apple'ın otomotiv endüstrisinde otonom bir araç üretimi veya bir araç platformunun oluşumu ve lisanslanması üzerine bir çalışma yapıldığına yönelik iki olasılığa sahip olduğunu belirtti.