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Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan'la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Apple'ın senelerdir elektrikli araç üretmek istediğine dair dedikodular var. Şimdiye kadar birçok farklı kaynak tarafından Project Titan isimli bu otomobil hakkında raporlar paylaşıldı. Hatta bir dönem Apple'ın elektrikli araç projesini rafa kaldırdığı bile ileri sürülmüştü. Şimdi Project Titan hakkında ilginç bir haber gündeme geldi. Apple'ın aslında elektrikli araç geliştirmediği ihtimalinin olduğu söylendi. İşte konu hakkındaki detaylar...

Giriş Tarihi: 03.12.2021 16:28 Güncelleme Tarihi: 03.12.2021 16:31
Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Elektrikli araç pazarı her geçen gün genişliyor ve tüketicilerin bu araçlara olan talebi de artıyor. Otomotiv devleri kademeli olarak içten yanmalı araçlarının üretimini sonlandırıp, tamamen elektrikli otomobiller üretecek. Teknoloji devleri de elektrikli araç pazarına girmek ve pastadan pay kapmak istiyorlar ki, Apple'ın ismi bu konuda sıklıkla anılmıştı.

Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

ABD'li teknoloji devi Apple'ın bir süredir elektrikli otomobil geliştirdiğini biliyoruz. Şirket tarafından aracın tasarımı ve özellikleri hakkında resmi açıklamalar yapılmasa da konu üzerine çeşitli şirketlerin paylaştığı proje tasarımları, özellikleri ve çıkış tarihi gibi gelişmeleri sık sık duyuyoruz.

Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Apple'ın ABD yollarında otonom araçları test ettiği, Titan projesi için binlerce yazılımcıyı istihdam ettiği biliniyor. Şirket, Titan projesiyle yakında piyasaya bir ürün çıkaracak. Çok yakın bir zamana kadar bu ürünün bir elektrikli araba olacağı düşünülürken geçtiğimiz günlerde Apple'ın podcast yayıncısının gerçekleştirdiği bir yayın, projenin araba olmama ihtimali üzerine akıllarda soru işareti bıraktı.

Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Apple'ın podcast yayıncısı John Gruber, gazeteci Jim Dalrymple ile yaptığı yayında Apple'ın otomotiv endüstrisinde otonom bir araç üretimi veya bir araç platformunun oluşumu ve lisanslanması üzerine bir çalışma yapıldığına yönelik iki olasılığa sahip olduğunu belirtti.

Apple elektrikli otomobil çıkarmayabilir! Project Titan’la ilgili yeni ihtimal şaşkına çevirdi

Yayın sırasında Apple'ın amacının sadece otonom araçlar için bir yazılım yani bir tür carOS geliştirmek ve daha sonra farklı üretici firmalara lisanslamak olabileceği ortaya atıldı. Ancak Apple gerçekten sadece yazılım üreticisi olacaksa bunun şaşırtıcı olacağı belirtildi. Çünkü Gruger'e göre Apple, şimdiye kadar işletim sistemleri konusunda kötü deneyimler yaşamıştı.

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