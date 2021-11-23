Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Otomobiller teknoloji rüzgarını arkasına alarak son hızla yoluna devam ediyor. Otomotiv devleri elektrikli araç konusunda büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Kademli olarak fosil yakıtlı araçların üretimi sona erecek. Araçlarda yaşanan bu değişim, otomobillerle ilgili her şeyi etkiliyor. Araç plakaları da bu değişim rüzgarından nasibi aldı.

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?