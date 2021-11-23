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Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Araçlarda yeni plaka dönemi başlıyor! Yeni bir sistemle birlikte plakalar tamamen değişecek. Söz konusu sistem çok işe yarayacak ve sürücülere kolaylık sağlayacak. Test aşamasında olan yeni plaka sistemiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı. Araçlara yeni özellik kazandıracak. Peki söz konusu yeni plaka sistemi nedir? Neler olacak? İşte konu hakkındaki tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 10:42 Güncelleme Tarihi: 23.11.2021 10:46
Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Otomobiller teknoloji rüzgarını arkasına alarak son hızla yoluna devam ediyor. Otomotiv devleri elektrikli araç konusunda büyük bir dönüşüme girmiş durumda. Kademli olarak fosil yakıtlı araçların üretimi sona erecek. Araçlarda yaşanan bu değişim, otomobillerle ilgili her şeyi etkiliyor. Araç plakaları da bu değişim rüzgarından nasibi aldı.

Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Araç sahiplerinin büyük bir kısmı için en başta gelen sorunlardan biri araçlarını uygun ve hızlı bir şekilde park etmektir. Arabalarda park etmek için park sensörleri, kameralar yer alıyor. Ancak burada artık devreye plakalar da giriyor.

Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Araç plakaları akıllanıyor. Peki bu ne anlama geliyor? Araçların ön ve arka tarafına taktığınız plakalar artık sadece plaka bilgilerinizi paylaşmayacak!

Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Fansens'in geliştirdiği özel bir teknoloji sayesinde plakalar kendi başlarına sürücülerin araçlarını çok daha kolay park edebilmelerini sağlayacak. Peki bir plaka bunu nasıl yapacak dersiniz?

Araç sahipleri dikkat! Otomobillerde plakalar değişiyor! Yeni plaka sisteminin detayları ortaya çıktı

Öncelikle plakalarda bulunan sensörler Android telefonlarla bağlantılı çalışıyor. Siz herhangi bir nesneye fazlaca yaklaştığınızda telefonunuzdan bunu anbean takip edebiliyorsunuz. Nasıl mı? Gösterelim!

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