Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI 2026 NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası kesiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesine göre ceza, zorunluluğa uymayan aracın işletenine uygulanıyor. Ayrıca aracın lastiklerini uygun hâle getirebileceği en yakın yerleşim birimine kadar gitmesine izin veriliyor.

Söz konusu ceza yeniden değerleme oranına göre 2027 yılında yeniden zamlanacak. Zam oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek Yİ-ÜFE ile belli olacak.