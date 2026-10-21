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Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak
Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak
Türkiye genelinde araç sahipleri için kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.15 Nisan'da sona eren düzenleme 4 hafta sonra yeniden hayatımızda olacak. Kurallara uymayan ve uygun donanımı sağlamadan yola çıkan sürücülere idari para cezası kesilecek. Peki kış lastiği taktırmamanın cezası ne kadar? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:49
Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:10