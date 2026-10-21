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Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

Türkiye genelinde araç sahipleri için kış lastiği zorunluluğu için geri sayım başladı.15 Nisan'da sona eren düzenleme 4 hafta sonra yeniden hayatımızda olacak. Kurallara uymayan ve uygun donanımı sağlamadan yola çıkan sürücülere idari para cezası kesilecek. Peki kış lastiği taktırmamanın cezası ne kadar? Hangi araçlar kış lastiği takmak zorunda? İşte ayrıntılar...

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SABAH.COM.TR EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.10.2026 10:49 Güncelleme Tarihi: 21.10.2026 11:10
Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte kış lastiği uygulaması araç sahipleri için yeniden gündeme geldi. Kara yollarında yolcu ve eşya taşımacılığında kullanılan ticari taşıtlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Nisan'da sona ermişti. 4 hafta sonra başlayacak uygulama ile yaz lastiği olan taşıtların trafiğe çıkmasına izin verilmeyecek.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI BAŞLIYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 4 Ekim 2025 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan düzenlemesiyle uygulamanın başlangıç tarihi 1 Aralık'tan 15 Kasım'a çekilmişti. Buna göre 2026-2027 kış dönemi için zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım 2026 Pazar günü başlayacak.

Söz konusu zorunluluk 15 Nisan 2027 Perşembe günü sona erecek. Araç sahipleri 5 aylık süreçte kış lastiği takmak zorunda olacak. Yaz lastiği olanlara ise ceza kesilecek.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

HANGİ ARAÇLAR KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNDA?

Uygulama kapsamında şehirler arası yollarda yolcu ve yük taşımacılığı yapan kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs ve kamyonet gibi araçların kış lastiği kullanması gerekiyor. Zorunluluk kapsamındaki araçların lastiklerine ilişkin şartlar da araç türüne göre değişiyor.

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Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

HUSUSİ OTOMOBİLLER İÇİN ZORUNLULUK VAR MI?

Hususi otomobiller için ülke genelinde zorunlu kış lastiği uygulaması bulunmuyor. Ancak sürücülerin hava ve yol koşullarını dikkate alarak araçlarını kışa hazırlamaları, güvenli sürüş açısından önem taşıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, özellikle soğuk hava koşullarında özel otomobil sahiplerinin de kış lastiği kullanmasını tavsiye ediyor.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

KIŞ LASTİĞİ TAKMAMA CEZASI 2026 NE KADAR?

Zorunlu kış lastiği uygulamasına uymayan sürücülere 2026 yılı için 5.856 TL idari para cezası kesiliyor. Karayolları Trafik Kanunu'nun 65/A maddesine göre ceza, zorunluluğa uymayan aracın işletenine uygulanıyor. Ayrıca aracın lastiklerini uygun hâle getirebileceği en yakın yerleşim birimine kadar gitmesine izin veriliyor.

Söz konusu ceza yeniden değerleme oranına göre 2027 yılında yeniden zamlanacak. Zam oranı Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilan edilecek Yİ-ÜFE ile belli olacak.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

2027 yılında kış lastiği takmama cezası Yİ-FE yüzde 20 olursa 7.200 TL, yüzde 25 olursa 7.500 TL, yüzde 30 olursa 7.800 TL olacak.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

KIŞ LASTİĞİ YERİNE ZİNCİR KULLANILABİLİR Mİ?

Araçta patinaj zinciri bulunması veya zincir kullanılması, kış lastiği takma zorunluluğunu ortadan kaldırmıyor.

Bakanlık, sürücülerin kış lastiğinin yanında zincir, takoz ve çekme halatı gibi gerekli ekipmanları da araçlarında bulundurmalarını tavsiye ediyor.

Araç sahipleri için geri sayım başladı! Zorunlu olacak, taktırmayan trafiğe çıkamayacak

KIŞ LASTİĞİ KAÇ DERECENİN ALTINDA KULLANILMALI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü koşullarda kış lastiklerinin yol tutuşunu artırdığına dikkat çekiyor.

Uzmanlar ise kış lastiklerinin +5 dereceden sonra çok riskli olduğunu belirterek yaz lastiği takılmasının önemli olduğunun altını çiziyor.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör