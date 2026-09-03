Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme! Eski bakanın doktoru "yalan tanıklık"tan gözaltına alındı

4 DAKİKA SONRA 155'İ YENİDEN ARADI

İhbar çözüm tutanağına göre ikinci görüşme saat 00.33'te başladı. Demirkol bu kez de kendisini açık şekilde tanıtarak "Biraz önce aramıştım, Doktor Nurettin Demirkol. Vefat eden biriyle alakalı..." dedi. Demirkol, jandarmayla görüştüğünü ancak bölgenin polis sorumluluk alanında olduğunun kendisine söylendiğini belirterek yeniden 155'ten yardım istedi.

ÖLÜMÜ DOĞRUDAN "ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK NİTELENDİRDİ

Görüşmenin en dikkat çekici bölümü ise 155 operatörünün ölümün niteliğini sormasıyla yaşandı. Operatör Demirkol'a "Burada şüpheli ölüm konusu mu var?" diye sordu. Demirkol'un cevabı tutanağa şöyle geçti: "Şüpheli, beklenmedik ani bir ölüm; beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm." Böylece Demirkol'un, olay gecesi yaptığı ihbarda ölümü yalnızca "ani ölüm" olarak değil, doğrudan **"şüpheli ölüm" şeklinde nitelendirdiği de ortaya çıktı.

"SAVCININ GÖRMESİ GEREKİYOR"

Demirkol'un ilk görüşmede kullandığı bir başka ifade de soruşturma açısından dikkat çekti. Doktor Demirkol, ölüm nedeninin belli olmadığını belirterek "hâkimin, savcının görmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Görüşmenin sonunda operatör, olay yerinin bulunamaması hâlinde Demirkol'un ihbar sırasında kullandığı telefon numarası üzerinden kendisine ulaşılacağını söyledi. Demirkol ise "Tamam, bekliyoruz efendim." yanıtını verdi. Arka plandaki bir kişinin "Abi ulaştınız mı?" sorusuna da Demirkol'un "Ulaştım" dediği tutanağa yansıdı.