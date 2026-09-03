Arif Ahmet Denizolgun soruşturmasında yeni gelişme! Eski bakanın doktoru "yalan tanıklık"tan gözaltına alındı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin yürütülen yürütülen soruşturma kapsamında, Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol 'Yalan Tanıklık' suçundan gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Denizolgun'un ölümüne ilişkin soruşturmada, yıllar önce yapılan acil çağrı ihbarının çözüm tutanağı da dosyaya girdi. İfadesinde yıllar önce acil ihbarı yapan kişinin kim olduğunu bilmediğini beyan eden Doktor Nurettin Demirkol'un, 8 Eylül 2016 gecesi 155 Polis İmdat hattını bizzat aradığı belirlendi. İhbar çözüm tutanağında Demirkol'un kendisini "Ben Doktor Nurettin Demirkol" diye tanıttığı ve ölümü "beklenmedik, şüpheli ani bir ölüm" sözleriyle bildirdiği görüldü.