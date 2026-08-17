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Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde dikkat çeken çelişkiler: “36 saatlik kayıp”
Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde dikkat çeken çelişkiler: “36 saatlik kayıp”
Süleymancılar cemaatinin lideri, eski bakan ve milletvekili Arif Ahmet Denizolgun, 7 Eylül 2016'da İstanbul Beykoz Çavuşbaşı'ndaki çiftliğinde hayatını kaybetti. Ölümünün ardından Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada hazırlanan "Bilgi Notu"nda, tanık ifadeleri ve olayın zamanlamasına ilişkin dikkat çeken çelişkiler sıralandı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 17.08.2026 15:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2026 15:32