Arif Ahmet Denizolgun’un şüpheli ölümünde dikkat çeken çelişkiler: “36 saatlik kayıp”

"KYOK KARARI VERİLMİŞ HERHANGİ BİR KARAR YOK"



Amcasının ölümüyle ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından 2026/8086 numaralı bir soruşturma dosyasının açık olduğunu ileri süren Denizolgun, Prof. Dr. İzzet Özgenç'in amcasının ölümüyle ilgili kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiğini ileri sürdüğünü belirterek bu iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu. Denizolgun, "Derdest olan bir soruşturma mevcut olduğu halde, siz kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiğini iddia ediyorsunuz. Halkı kışkırtmaya çalışıyorsunuz" ifadelerini kullandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amcasının ölümüyle ilgili KYOK kararı verilmiş herhangi bir karar bulunmadığını ifade eden Denizolgun, aksine Bakırköy ve Beykoz'da Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen açık dosyaların bulunduğunu söyledi.