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Arif Sefa Özdemir'in katliamı böyle başlattı! Sultan Sema Gökçe’nin ifadesine SABAH ulaştı: Üçten geriye saydı kurşun yağdırdı
Arif Sefa Özdemir'in katliamı böyle başlattı! Sultan Sema Gökçe’nin ifadesine SABAH ulaştı: Üçten geriye saydı kurşun yağdırdı
Türkiye, Arif Sefa Özdemir'in Afyonkarahisar'da yaptığı katliamla sarsıldı. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıdan sağ kurtulan öğretmen Sultan Sema Gökçe'nin ifadesine SABAH ulaştı. Gökçe, "Araçtan inilmesini isteyip 'Üçten geriye sayıyorum' dedi. Süre bitince ateş etmeye başladı" dedi.
Giriş Tarihi: 07.11.2026 06:46
Güncelleme Tarihi: 07.11.2026 06:49