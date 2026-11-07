Arif Sefa Özdemir’in katliamı böyle başlattı! Sultan Sema Gökçe’nin ifadesine SABAH ulaştı: Üçten geriye saydı kurşun yağdırdı

Zamanla borcunun bir kısmını ödeyen Özdemir, kalan için 10 bin euroluk senet verdi. İşler iyi gitmeyince ise geçen yıl biçerdöveri internet üzerinden 55 bin euroya satılığa çıkardı. Satamayınca ise çalıştırmaya devam etti. Ancak bu sırada biçerdöver, tarlada çalışırken yandı. İddiaya göre Özdemir, kalan 4 bin euro borcunu ödeyemedi.