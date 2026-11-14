Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

İklim krizinin ve küresel ısınmanın en sert hissedildiği bölgelerin başında gelen Sahra Çölü ve çevresindeki Sahel bölgesi, uzun yıllardır aşırı otlatma ve kavurucu güneşin yarattığı erozyonla mücadele ediyor. Toprağın taşlaşarak su geçirmez bir katmana dönüşmesi, bölgenin tamamen çölleşmesine yol açıyordu.