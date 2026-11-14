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Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

Dünyanın en kurak coğrafyalarından Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde, çölleşmeyle mücadele etmek için atılan ilk adımlar aşırı sıcaklara takıldı. Sonuçlanan hüsranın ardından geliştirilen 'Yarım ay' mucizesi, doğayı adeta yeniden ayağa kaldırdı.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:01 Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 14:13
Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

İklim krizinin ve küresel ısınmanın en sert hissedildiği bölgelerin başında gelen Sahra Çölü ve çevresindeki Sahel bölgesi, uzun yıllardır aşırı otlatma ve kavurucu güneşin yarattığı erozyonla mücadele ediyor. Toprağın taşlaşarak su geçirmez bir katmana dönüşmesi, bölgenin tamamen çölleşmesine yol açıyordu.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

Ekosistemi canlandırmak için atılan ilk adımlar zorlu iklim koşulları yüzünden başarısızlıkla sonuçlansa da, geliştirilen doğa dostu yeni bir su tutma tekniği kuraklığın kader olmadığını gözler önüne serdi.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

ARI KOVANLARI ERİDİ, AĞAÇLANDIRMA YETMEDİ

Bölgedeki doğayı canlandırmak amacıyla başlangıçta arı kolonilerinin ve ağaçlandırma faaliyetlerinin devreye sokulması hedeflendi. Ancak çölün kavurucu sıcakları planları altüst etti.

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Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

Aşırı sıcaklıklar, arı kovanlarının içindeki balmumunun yumuşamasına ve tüm yapının bozulmasına neden olarak arı projesinin başarısızlıkla sonuçlanmasına yol açtı.

Geleneksel ağaçlandırma çalışmaları ise toprağın yağmur suyunu tutacak nemden mahrum olması sebebiyle fidanların kısa sürede kurumasıyla neticelendi.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

Bu acı tablo, uzmanları doğanın kendi dinamiklerine uygun çok daha kalıcı ve köklü çözümler aramaya itti.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

ÇÖLÜN ORTASINDA HAYAT KURAN "YARIM AY" ÇUKURLARI

Çölleşmeyle mücadelede çığır açan yöntem, arazide yarım ay biçiminde özel çukurlar açılmasına dayanıyor. Sistemin işleyiş mekanizması şu adımlardan oluşuyor:

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...
  • Eğime Karşı Konumlandırma: Çukurlar eğime karşı yerleştirilerek kavisli kenarlarında küçük toprak setleri oluşturuluyor.
  • Suyun Akışını Yavaşlatma: Bu sayede şiddetli yağmur sularının hızla akıp gitmesi engelleniyor; su arazide birikerek toprağın alt katmanlarına yavaş yavaş sızıyor.
  • Sıcaklık Düşüşü: Su tutulan bu çukurların çevresindeki alanlarda, açık arazilere kıyasla daha düşük yüzey sıcaklıkları ölçüldü.
Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

Herhangi bir teknolojik altyapı, pompa, boru hattı veya elektrik gerektirmeyen bu yöntem, toprağın derinlemesine nem kazanmasını sağlıyor.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

DOĞA KENDİ KENDİNİ İYİLEŞTİRİYOR

Toprakta nemin kalıcı olarak korunmasıyla birlikte çiftçiler, kuraklığa dayanıklı yerel bitkilerin tohumlarını toprakla buluşturdu. Bu süreçte yaşanan domino etkisi ekosistemi adeta yeniden yarattı.

Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...
  • Bitkilerin gelişen kökleri zamanla toprağın sert yapısını kırarak iyileştirdi.
  • Oluşan bitki örtüsü gölge yaratarak nem kaybını ve yüzey sıcaklığını azalttı.
  • Yeşil alanların artmasıyla birlikte böcekler ve kuşlar bölgeye geri döndü. Kuşların taşıdığı farklı tohumlar çeşitliliği artırırken, akasya gibi yerel ağaçlar da kendiliğinden yeniden filizlendi.
Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! ’Yarım ay’ mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...

YÜZDE 50'LİK DEV ARTIŞ!

Nijer'deki 18 uygulama alanında gerçekleştirilen bu çalışmalar sonucunda bitki örtüsünün yeşilliğinde yaklaşık yüzde 50 oranında artış kaydedilmesi, bu yerel yöntemin gelecekte kuraklıkla mücadele için küresel bir model olabileceğini kanıtladı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör