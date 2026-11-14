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Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...
Arılar bile sıcaklığa dayanamamıştı! 'Yarım ay' mucizesi çölü yeniden hayata döndürdü...
Dünyanın en kurak coğrafyalarından Sahra Çölü'nün güneyindeki Sahel bölgesinde, çölleşmeyle mücadele etmek için atılan ilk adımlar aşırı sıcaklara takıldı. Sonuçlanan hüsranın ardından geliştirilen 'Yarım ay' mucizesi, doğayı adeta yeniden ayağa kaldırdı.
Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:01
Güncelleme Tarihi: 14.11.2026 14:13