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Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, sonuçların belli olmasıyla birlikte tercih işlemlerini yerine getirecek. Bu bağlamda Arkeoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite adayları tarafından merak ediliyor. İşte Arkeoloji taban puanları ve kontenjanları

Giriş Tarihi: 19.07.2026 09:16 Güncelleme Tarihi: 19.07.2026 09:18
Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları, açıklanan takvime göre 22 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak. Sonuçların ardından başlayacak tercih sürecinde milyonlarca aday üniversite ve bölüm tercihlerini yapacak.

Bu süreçte adayların yoğun ilgi gösterdiği bölümlerden biri Arkeoloji oldu.

Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

ARKEOLOJİ TABAN PUANLARI

Üniversite Adı Bölüm Puan
Türü		 Yıl Kont. Yer. Başarı
Sırası		 Taban
Puan
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4
4		 5
5
5
4		 34.253
9.039
8.782
17.731		 396,28248
434,38425
439,96530
430,12666
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 26
26
27
26		 204.266
215.201
215.275
225.915		 327,23404
324,42762
335,57423
335,80190
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
60		 31
31
54
62		 242.876
266.673
326.329
353.297		 318,59304
313,78532
313,35391
309,14649
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 245.768
272.818
307.589
310.192		 318,00083
312,65307
316,60662
317,06097
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 371.329
421.662
576.476
535.276		 296,58776
290,08861
279,53518
283,16398
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 440.591
476.806
603.899
642.807		 287,20954
283,31053
276,51189
271,24037
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 32
32
64
62		 445.174
497.159
581.985
586.020		 286,65076
280,97731
278,91185
277,31472
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 445.689
476.937
619.805
567.711		 286,58633
283,29532
274,82397
279,37791
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 31
31
64
62		 450.869
531.158
704.126
685.588		 285,94231
277,25248
266,28705
266,97956
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 571.042
626.085
680.141
699.357		 272,26727
267,64680
268,62511
265,67373
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )		 Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 10
10
10
10		 10
10
10
10		 586.090
328.352
233.350
303.991		 270,68759
303,27807
331,41610
318,27894
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
50
50		 29
39
67
52		 601.138
651.773
532.526
748.853		 269,15364
265,21636
284,53661
261,03721
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 620.447
682.275
861.394
765.761		 267,20532
262,46454
252,05185
259,51292
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 627.737
688.723
767.255
729.645		 266,4879
261,90180
260,35148
262,79819
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 643.021
699.914
865.870
823.967		 265,00041
260,91091
251,66808
254,43905
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 664.055
682.128
864.343
842.835		 262,99039
262,47636
251,79393
252,85653
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 666.572
745.391
842.388
859.776		 262,75368
256,97862
253,68730
251,44563
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 35
40
52
41		 688.998
727.363
547.946
887.884		 260,62965
258,53715
282,75390
249,17989
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
50
50		 32
32
54
52		 719.578
776.800
944.742
889.966		 257,78475
254,40144
245,17996
249,01193
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
30
30
30		 27
32
32
31		 723.549
875.634
932.526
901.229		 257,42688
246,56869
246,17608
248,10058
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 736.754
801.016
932.724
824.387		 256,22565
252,43222
246,15903
254,40505
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 738.923
829.680
868.144
927.595		 256,03024
250,13203
251,46862
246,00064
DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
60
60		 35
40
79
62		 767.368
846.650
709.049
880.984		 253,47346
248,81277
265,81486
249,73168
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 789.895
840.193
1.024.849
864.451		 251,48052
249,30512
238,92449
251,06887
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 31
31
32
31		 805.022
910.120
853.331
893.639		 250,15441
243,96383
252,73358
248,71358
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 835.548
899.153
984.775
960.058		 247,52131
244,79138
242,01964
243,48543
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
40
40		 32
32
42
41		 861.674
970.660
1.051.313
1.008.227		 245,28612
239,49610
236,89882
239,85218
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
25
25		 27
27
27
26		 894.763
994.763
1.022.330
1.005.694		 242,47114
237,75893
239,11424
240,03881
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 32
32
27
26		 962.939
1.023.426
1.033.647
986.306		 236,71171
235,69584
238,24448
241,50260
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 26
30
30
30		 28
32
32
31		 969.104
1.090.175
1.021.398
1.050.571		 236,19172
230,98659
239,18712
236,74957
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
35
25		 31
31
37
26		 974.269
1.029.023
1.166.649
1.029.963		 235,75906
235,29766
228,44874
238,25436
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 35
40
40
31		 978.584
1.065.937
558.822
945.466		 235,39988
232,70304
281,53323
244,61130
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 21
22

 988.689
1.211.640

 234,53701
222,47002
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 32
32
32
31		 1.013.815
1.052.254
1.170.167
1.140.628		 232,41889
233,66878
228,20055
230,29721
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 31
32
27
26		 1.022.985
1.051.450
1.206.182
1.092.909		 231,64379
233,72930
225,61933
233,68660
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
30		 30
33
27
31		 1.034.371
1.190.211
1.103.174
1.034.340		 230,6756
223,97726
233,02768
237,92806
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
 32
32
32
 1.051.028
1.137.714
1.234.734
 229,25547
227,66226
223,58579
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 1.066.873
1.118.763

 227,90313
228,99207
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 35
40
40
31		 1.086.316
1.090.689
1.024.799
1.035.762		 226,21808
230,94966
238,92813
237,82590
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
30		 35
40
40
31		 1.104.805
1.257.187
1.008.437
1.121.990		 224,6278
219,26793
240,19768
231,61281
HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25
20
20		 27
27
22
21		 1.109.369
1.145.781
1.207.960
1.140.948		 224,22725
227,09779
225,49537
230,27790
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 34
40
40
21		 1.113.977
1.238.540
1.024.926
969.594		 223,81174
220,58337
238,91931
242,75840
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 25
25

 27
27

 1.120.969
1.342.597

 223,1907
213,16334
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 1.121.116
1.335.883

 223,17712
213,64202
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 1.128.740
1.059.311

 222,5012
233,17416
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
25
25		 32
32
27
26		 1.129.074
1.084.158
835.592
914.489		 222,471
231,40806
254,27353
247,04980
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
22
22
21		 1.139.943
1.167.955
1.168.751
1.140.780		 221,50891
225,53473
228,29729
230,28815
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 30
30
30
20		 32
32
32
21		 1.150.560
1.238.390
1.238.416
1.229.519		 220,55937
220,59525
223,32460
224,10052
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20
20
20		 22
22
22
21		 1.252.100
1.265.142
1.273.118
1.356.454		 211,03872
218,70067
220,89804
215,23200
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )		 Arkeoloji
(4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 20
20

 22
22

 1.255.966
1.432.271

 210,65097
206,44547
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 17
17
17
 3
11
5
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 9
9
9
1
1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )		 Arkeoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 4
4
4

1
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
 Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )		 Arkeoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)		 EA 2025
2024
2023
2022		 1


Dolmadı


 Dolmadı

Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Not: 2026 yılına ait üniversite programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri henüz açıklanmadı. Her yıl olduğu gibi bu yıl da söz konusu veriler, YKS yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından yayımlanacak. Böylece 2026'nın en düşük ve en yüksek taban puanları ile güncel kontenjanlar netlik kazanacak.

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Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

Tercih döneminde adaylar, fikir edinmek amacıyla bir önceki yılın taban puanları ve başarı sıralamalarını referans alıyor. Bu sayfada yer alan tabloda ise ÖSYM'nin 2025 YKS yerleştirme sonuçlarına göre oluşan ön lisans ve lisans programlarının taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri yer almaktadır.

Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları