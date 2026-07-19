Arkeoloji taban puanları 2026: Arkeoloji bölümü YÖK başarı sıralamaları ve kontenjanları

2026 YKS tercih dönemi için geri sayım başladı. Milyonlarca üniversite adayı, sonuçların belli olmasıyla birlikte tercih işlemlerini yerine getirecek. Bu bağlamda Arkeoloji bölümü taban puanları ve başarı sıralamaları üniversite adayları tarafından merak ediliyor. İşte Arkeoloji taban puanları ve kontenjanları
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan
Türü
|Yıl
|Kont.
|Yer.
|Başarı
Sırası
|Taban
Puan
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
4
|5
5
5
4
|34.253
9.039
8.782
17.731
|396,28248
434,38425
439,96530
430,12666
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arkeoloji
(İngilizce) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|26
26
27
26
|204.266
215.201
215.275
225.915
|327,23404
324,42762
335,57423
335,80190
|HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
60
|31
31
54
62
|242.876
266.673
326.329
353.297
|318,59304
313,78532
313,35391
309,14649
|MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İSTANBUL) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|245.768
272.818
307.589
310.192
|318,00083
312,65307
316,60662
317,06097
|AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANTALYA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|371.329
421.662
576.476
535.276
|296,58776
290,08861
279,53518
283,16398
|ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|440.591
476.806
603.899
642.807
|287,20954
283,31053
276,51189
271,24037
|ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ESKİŞEHİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|32
32
64
62
|445.174
497.159
581.985
586.020
|286,65076
280,97731
278,91185
277,31472
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|445.689
476.937
619.805
567.711
|286,58633
283,29532
274,82397
279,37791
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURSA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|31
31
64
62
|450.869
531.158
704.126
685.588
|285,94231
277,25248
266,28705
266,97956
|KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KOCAELİ) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|571.042
626.085
680.141
699.357
|272,26727
267,64680
268,62511
265,67373
|İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ANKARA) (Vakıf )
|Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|10
10
10
10
|10
10
10
10
|586.090
328.352
233.350
303.991
|270,68759
303,27807
331,41610
318,27894
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADANA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
50
50
|29
39
67
52
|601.138
651.773
532.526
748.853
|269,15364
265,21636
284,53661
261,03721
|ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇANAKKALE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|620.447
682.275
861.394
765.761
|267,20532
262,46454
252,05185
259,51292
|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|627.737
688.723
767.255
729.645
|266,4879
261,90180
260,35148
262,79819
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MUĞLA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|643.021
699.914
865.870
823.967
|265,00041
260,91091
251,66808
254,43905
|PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(DENİZLİ) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|664.055
682.128
864.343
842.835
|262,99039
262,47636
251,79393
252,85653
|MERSİN ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MERSİN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|666.572
745.391
842.388
859.776
|262,75368
256,97862
253,68730
251,44563
|GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(GAZİANTEP) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|35
40
52
41
|688.998
727.363
547.946
887.884
|260,62965
258,53715
282,75390
249,17989
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(SAMSUN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
50
50
|32
32
54
52
|719.578
776.800
944.742
889.966
|257,78475
254,40144
245,17996
249,01193
|MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(MANİSA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
30
30
30
|27
32
32
31
|723.549
875.634
932.526
901.229
|257,42688
246,56869
246,17608
248,10058
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(AYDIN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|736.754
801.016
932.724
824.387
|256,22565
252,43222
246,15903
254,40505
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(TEKİRDAĞ) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|738.923
829.680
868.144
927.595
|256,03024
250,13203
251,46862
246,00064
|DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Sezai Karakoç Edebiyat Fakültesi
(DİYARBAKIR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
60
60
|35
40
79
62
|767.368
846.650
709.049
880.984
|253,47346
248,81277
265,81486
249,73168
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KONYA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|789.895
840.193
1.024.849
864.451
|251,48052
249,30512
238,92449
251,06887
|KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(TRABZON) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|31
31
32
31
|805.022
910.120
853.331
893.639
|250,15441
243,96383
252,73358
248,71358
|TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(EDİRNE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|835.548
899.153
984.775
960.058
|247,52131
244,79138
242,01964
243,48543
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ISPARTA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
40
40
|32
32
42
41
|861.674
970.660
1.051.313
1.008.227
|245,28612
239,49610
236,89882
239,85218
|DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(DÜZCE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
25
25
|27
27
27
26
|894.763
994.763
1.022.330
1.005.694
|242,47114
237,75893
239,11424
240,03881
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KÜTAHYA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|32
32
27
26
|962.939
1.023.426
1.033.647
986.306
|236,71171
235,69584
238,24448
241,50260
|VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(VAN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|26
30
30
30
|28
32
32
31
|969.104
1.090.175
1.021.398
1.050.571
|236,19172
230,98659
239,18712
236,74957
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(ERZURUM) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
35
25
|31
31
37
26
|974.269
1.029.023
1.166.649
1.029.963
|235,75906
235,29766
228,44874
238,25436
|HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ŞANLIURFA) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|35
40
40
31
|978.584
1.065.937
558.822
945.466
|235,39988
232,70304
281,53323
244,61130
|SİNOP ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(SİNOP) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|21
22
—
—
|988.689
1.211.640
—
—
|234,53701
222,47002
—
—
|NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(NEVŞEHİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|32
32
32
31
|1.013.815
1.052.254
1.170.167
1.140.628
|232,41889
233,66878
228,20055
230,29721
|UŞAK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(UŞAK) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|31
32
27
26
|1.022.985
1.051.450
1.206.182
1.092.909
|231,64379
233,72930
225,61933
233,68660
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(HATAY) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
30
|30
33
27
31
|1.034.371
1.190.211
1.103.174
1.034.340
|230,6756
223,97726
233,02768
237,92806
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(BURDUR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
—
|32
32
32
—
|1.051.028
1.137.714
1.234.734
—
|229,25547
227,66226
223,58579
—
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(AKSARAY) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|1.066.873
1.118.763
—
—
|227,90313
228,99207
—
—
|KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KAHRAMANMARAŞ) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|35
40
40
31
|1.086.316
1.090.689
1.024.799
1.035.762
|226,21808
230,94966
238,92813
237,82590
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(ADIYAMAN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
30
|35
40
40
31
|1.104.805
1.257.187
1.008.437
1.121.990
|224,6278
219,26793
240,19768
231,61281
|HİTİT ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(ÇORUM) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
20
20
|27
27
22
21
|1.109.369
1.145.781
1.207.960
1.140.948
|224,22725
227,09779
225,49537
230,27790
|OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(OSMANİYE) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|34
40
40
21
|1.113.977
1.238.540
1.024.926
969.594
|223,81174
220,58337
238,91931
242,75840
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KASTAMONU) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|25
25
—
—
|27
27
—
—
|1.120.969
1.342.597
—
—
|223,1907
213,16334
—
—
|KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(KARAMAN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|1.121.116
1.335.883
—
—
|223,17712
213,64202
—
—
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(SİVAS) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|1.128.740
1.059.311
—
—
|222,5012
233,17416
—
—
|MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
Edebiyat Fakültesi
(MARDİN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
25
25
|32
32
27
26
|1.129.074
1.084.158
835.592
914.489
|222,471
231,40806
254,27353
247,04980
|KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
(KARABÜK) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
22
22
21
|1.139.943
1.167.955
1.168.751
1.140.780
|221,50891
225,53473
228,29729
230,28815
|KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KIRŞEHİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|30
30
30
20
|32
32
32
21
|1.150.560
1.238.390
1.238.416
1.229.519
|220,55937
220,59525
223,32460
224,10052
|KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(KARS) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
20
20
|22
22
22
21
|1.252.100
1.265.142
1.273.118
1.356.454
|211,03872
218,70067
220,89804
215,23200
|ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi
(ARDAHAN) (Devlet )
|Arkeoloji
(4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|20
20
—
—
|22
22
—
—
|1.255.966
1.432.271
—
—
|210,65097
206,44547
—
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|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Arkeoloji
(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|17
17
17
—
|3
11
5
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Arkeoloji
(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|9
9
9
—
|—
1
1
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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|ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ
Sanat Fakültesi
(KKTC-GİRNE) (KKTC )
|Arkeoloji
(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|4
4
4
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|—
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1
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|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
—
|Dolmadı
Dolmadı
Dolmadı
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|İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ
Fen-Edebiyat Fakültesi
(İZMİR) (Devlet )
|Arkeoloji
(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık)
|EA
|2025
2024
2023
2022
|1
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|—
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|Dolmadı
…
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|Dolmadı
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