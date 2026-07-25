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Aromasıyla tüm Türkiye'yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL'den satılan o lezzette son çağrı…
Aromasıyla tüm Türkiye'yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL'den satılan o lezzette son çağrı…
Malatya'nın dünyaca ünlü coğrafi işaretli Yeşilyurt dalbastı kirazında verimli geçen sezonun ardından hasatta sona yaklaşıldı. Aroması ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kirazları arasında yer alan bu özel lezzet, piyasada adeta kapışılıyor. Sezon başında kilosu 150 TL'den alıcı bulan, yüksek kalitesiyle 100 TL'nin altına düşmeyen dalbastı kirazında yüksek kesimlerdeki toplama mesaisi sürüyor.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 19:20
Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 19:24