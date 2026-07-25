Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

YÜKSEK KESİMLERDE HASAT MESAİSİ SÜREKLİLİĞİNİ KORUYOR

Yeşilyurt ilçesinin alçak kesimlerinde toplayış büyük oranda tamamlanırken, rakımı yüksek bölgelerde üreticiler dalbastı kirazını toplamak için günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere giriyor. Sezonun genel değerlendirmesini yapan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bereketli bir yıl geçirdiklerini vurgulayarak; "Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi.