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Aromasıyla tüm Türkiye'yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL'den satılan o lezzette son çağrı…

Malatya'nın dünyaca ünlü coğrafi işaretli Yeşilyurt dalbastı kirazında verimli geçen sezonun ardından hasatta sona yaklaşıldı. Aroması ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kirazları arasında yer alan bu özel lezzet, piyasada adeta kapışılıyor. Sezon başında kilosu 150 TL'den alıcı bulan, yüksek kalitesiyle 100 TL'nin altına düşmeyen dalbastı kirazında yüksek kesimlerdeki toplama mesaisi sürüyor.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 19:20 Güncelleme Tarihi: 25.07.2026 19:24
Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

Malatya'nın dünyaca ünlü coğrafi işaretli Yeşilyurt dalbastı kirazında verimli geçen sezonun ardından hasatta sona yaklaşıldı. Aroması ve rengiyle Türkiye'nin en kaliteli kirazları arasında yer alan bu özel lezzet, piyasada adeta kapışılıyor. Sezon başında kilosu 150 TL'den alıcı bulan, yüksek kalitesiyle 100 TL'nin altına düşmeyen dalbastı kirazında yüksek kesimlerdeki toplama mesaisi sürüyor.

Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

YÜKSEK KESİMLERDE HASAT MESAİSİ SÜREKLİLİĞİNİ KORUYOR

Yeşilyurt ilçesinin alçak kesimlerinde toplayış büyük oranda tamamlanırken, rakımı yüksek bölgelerde üreticiler dalbastı kirazını toplamak için günün ilk ışıklarıyla birlikte bahçelere giriyor. Sezonun genel değerlendirmesini yapan Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, bereketli bir yıl geçirdiklerini vurgulayarak; "Rabbimize şükürler olsun bu yıl ürünümüz bol oldu. Verimli bir sezon geçirdik. Rakım farklılığı nedeniyle ilçemizin yüksek kesimlerinde hasat devam ediyor. Ağustos ayının başına kadar Yeşilyurt'ta kiraz hasadı sürecek" dedi.

Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

PİYASADA ARANILAN ÜRÜN!

Tescilli Yeşilyurt dalbastı kirazının aroması, tadı ve parlak rengiyle Türkiye'deki diğer kiraz çeşitlerinden ayrıldığını ifade eden Solmaz, ürünün pazardaki güçlü konumuna dikkat çekti. Kirazın diğer üretim bölgelerine göre daha yüksek fiyatlardan alıcı bulduğunu belirten Ziraat Odası Başkanı, fiyat durumuna ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Yeşilyurt'ta yetişen kirazımız piyasada aranan bir ürün..."

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Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

Doğan Solmaz, fiyat dalgalanmalarına ve üretici beklentisine değinerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sezonun ilk günlerinde üreticiden kilogramı 150 TL'ye alınan kiraz, hasadın yoğunlaşmasıyla birlikte kalite durumuna göre 70 ila 120 TL arasında işlem gördü. Ancak kaliteli ürünler kesinlikle 100 TL'nin altına inmedi. Üretim maliyetleri ve işçilik giderlerindeki artış üreticimizin gelirini etkilese de hedefimiz ve beklentimiz kilogram fiyatının 200 TL seviyelerinde olması yönünde."

Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

"TÜKETİCİLER GÖNÜL RAHATLIĞIYLA TÜKETEBİLİR"

Yeşilyurt dalbastı kirazının kalitesini ve güvenilirliğini korumak adına uzun yıllardır sistemli bir çalışma yürüttüklerini aktaran Solmaz, ilaç kullanımı konusundaki hassasiyetlerinin altını çizdi.

Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…

Yaklaşık 15 yıldır üreticileri ruhsatlı ve kontrollü ilaç kullanımına yönlendirdiklerini belirten Solmaz: "Devletimizin onay verdiği ilaçların kullanılması konusunda üreticilerimizi sürekli bilinçlendiriyoruz. Bu sayede dalbastı kirazımızda hiçbir şekilde kalıntı sorunu yaşanmıyor. Tüketicilerimiz Malatya'nın bu tescilli lezzetini gönül rahatlığıyla tercih edip tüketebilirler" ifadelerini kullandı.

Aromasıyla tüm Türkiye’yi peşinden koşturdu! Kilosu 150 TL’den satılan o lezzette son çağrı…
Haber Girişi Zehra Demirok - Editör