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Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

Artvin'in Yusufeli ilçesinde yamaçtan kopan taş ve kayalar 3 katlı binanın giriş katındaki evin içine girdi. Şans eseri yaralanan olmazken evden korkarak dışarı kaçan aile yardım istedi.

DHA
Giriş Tarihi: 22.12.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:02
Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

Olay Artvin'in Yusufeli ilçesinde meydana geldi. İlçenin Dereiçi köyünde dün gece saatlerinde yamaçtan kopan irili ufaklı kaya ve taş parçaları, giriş kattaki Nurettin Taşçı'ya ait evin camını kırıp, daireye doldu.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

Yatak odasını ortasına kadar gelen taş parçaları eve hasar verdi. Heyelana başka bir odada yakalanan aile korkarak, dışarı çıktı.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

"GİDECEK YERİMİZ YOK EVDE KALMAK ZORUNDAYIZ"

Bölgede ekipler inceme başlatırken, korktuklarını dile getiren Sümbül Taşçı, "Saat 4.00'de uyurken seslere uyandık.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

Sanki deprem oluyor sandık. Eşimle arka odaya gittik ki, odanın camları kırılmış taşlar odaya dolmuş.

Artvin’de heyelan: Yamaçtan kopan kayalar eve girdi!

Hala korkuyoruz. Evin içine girmiyoruz ama gidecek yerimiz de yok evde kalmak zorundayız.

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