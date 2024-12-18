Asansörden düşen Beren Su Bolat’ın ilk davası görüldü: “Bir tak sesi ve bağırışlar duydum…”

"ÇOK ÜZGÜNÜM"

Bina sakinlerine, asansör odasının anahtarını sordukları sırada asansörde kalan Beren Su'nun aşağı doğru ayaklarının sarktığını gördüğünü öne süren Bayram Babatürk, "Tahminimce Beren Su panik halinde bir an önce çıkmak için böyle bir hamle yapmış, Ercan abi de her ne kadar müdahale etse de başarılı olamamıştır. Çok üzgünüm." dedi. Babatürk, asansörün makine odasının anahtarı olmadığı için asansörün güvenli kata alınamadığını, kendisinin ya da itfaiye ekibinin bir kusuru bulunmadığını savundu.

