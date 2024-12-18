Trend
Galeri
Trend Yaşam
Asansörden düşen Beren Su Bolat’ın ilk davası görüldü: “Bir tak sesi ve bağırışlar duydum…”
Asansörden düşen Beren Su Bolat’ın ilk davası görüldü: “Bir tak sesi ve bağırışlar duydum…”
Ankara'nın Sincan ilçesinde, ortaokul öğrencisi Beren Su Bolat arızalanan asansörden inmek için itfaiyeden yardım aldığı esnada düşerek can vermişti. Genç kızın ölümüne ilişkin davada ilk duruşma görüldü. "Bir tak sesi ve bağırışlar duydum…"
Giriş Tarihi: 18.12.2024 19:01
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 19:22