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Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...
Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...
Yolculuk sırasında keskin virajlarda görülen ve ne amaçla yapıldığı ilk başta anlaşılmayan o dairelerin sırrı ortaya çıktı. Özellikle sürücülerin korkulu rüyası olan viraj kazalarını önlemek için tasarlanan bu yöntemin ardındaki gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.
Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:35
Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:02