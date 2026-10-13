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Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

Yolculuk sırasında keskin virajlarda görülen ve ne amaçla yapıldığı ilk başta anlaşılmayan o dairelerin sırrı ortaya çıktı. Özellikle sürücülerin korkulu rüyası olan viraj kazalarını önlemek için tasarlanan bu yöntemin ardındaki gerçeği öğrenenler şaşkınlığını gizleyemiyor.

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ZEHRA DEMİROK
Giriş Tarihi: 13.10.2026 13:35 Güncelleme Tarihi: 13.10.2026 14:02
Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

Trafikte sürücü güvenliğini artırmak ve kaza risklerini en aza indirmek amacıyla hayata geçirilen deneysel uygulamalar dünya genelinde dikkat çekerken, son günlerde asfalta çizilen geometrik şekiller büyük merak uyandırdı. Bu dairelerin ardındaki gizem, yetkililerin açıklamalarıyla aydınlığa kavuştu.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

KESKİN VİRAJLARDAKİ TEHLİKE

Özellikle motosiklet sürücüleri ve otomobil sürücüleri için keskin virajlar her zaman ciddi bir risk barındırır. Birçok sürücü, virajı daha kısa mesafede ve daha rahat tamamlayabilmek amacıyla refleks olarak yolun ortasındaki çizgiye yaklaşma eğilimi gösterir.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

Ancak özellikle motosikletlerde viraj sırasındaki yatış açısı, sürücünün vücudunun veya aracın bir kısmının istem dışı olarak karşı şeride geçmesine neden olur. Bu durum, karşıdan gelen araçlarla kafa kafaya çarpışma riskini doruğa tırmandırarak ne yazık ki ağır kazalara davetiye çıkarır.

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Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

ASFALTA ÇİZİLEN DAİRELER NE İŞE YARIYOR?

İşte bu tehlikeli hatayı önlemek ve sürücülere en ideal güzergahı göstermek için Avustralya'nın Victoria eyaletinde yepyeni bir uygulama başlatıldı. Gippsland bölgesinde test edilmeye başlanan sistemin özellikleri şunlar:

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

1. GÜVENLİ ŞERİDE TEŞVİK

Yol yüzeyine orta çizgiden belirli bir mesafede, belirli aralıklarla küçük daireler çiziliyor. Bu daireler, sürücülerin viraj boyunca orta çizgiden daha uzak bir konumda kalmasını görsel olarak teşvik ediyor.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

2. MOTOSİKLET SÜRÜCÜLERİ İÇİN HAYATİ REHBER

Motosikletli sürücülerin viraj alırken hatasız ve kendi şeritlerinin güvenli sınırları içinde kalmasını sağlayan bu işaretler, yatış açısı kaynaklı şerit ihlallerinin önüne geçiyor.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

3. TEST SÜRECİ BAŞLADI

Gippsland bölgesindeki dört farklı keskin virajda deneme amaçlı uygulanan bu yöntemin sürücü davranışları üzerindeki uzun vadeli etkileri, uzmanlar tarafından titizlikle analiz ediliyor.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

SONUÇLARIN 2027'DE AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Trafik güvenliği uzmanları, asfalta çizilen bu küçük dairelerin kazaları ciddi oranda azaltmasını bekliyor. Projenin test sürecinden elde edilecek nihai sonuçların 2027 yılının başlarında kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

Eğer uygulama hedeflenen başarıyı yakalarsa, benzer tehlikeli virajlara sahip diğer bölgelerde de hızla yaygınlaştırılması öngörülüyor.

Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

Sürücülerin hayatını kurtarmak için sadece uyarı levhalarının yeterli olmadığını gösteren bu yaratıcı yöntem, gelecekte yolların mühendisliğinde yepyeni bir dönemin kapısını aralayacağa benziyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör