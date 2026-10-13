Asfalta çizilen daireleri görenler şaşıp kalıyor! Meğer virajlardaki o işaretlerin amacı buymuş...

KESKİN VİRAJLARDAKİ TEHLİKE

Özellikle motosiklet sürücüleri ve otomobil sürücüleri için keskin virajlar her zaman ciddi bir risk barındırır. Birçok sürücü, virajı daha kısa mesafede ve daha rahat tamamlayabilmek amacıyla refleks olarak yolun ortasındaki çizgiye yaklaşma eğilimi gösterir.